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ИТ-системы cети АЗС General Fueller перенесены в облако 1cloud.ru

Интеграция Инфраструктура Облака

Нефтегазовая компания «Комплекс-ойл», владеющая сетью автозаправочных комплексов под торговой маркой General Fueller, перенесла 90% критичных для бизнеса ИТ-сервисов на облачную платформу 1cloud.ru (входит в группу МТС). Облачные технологии позволили компании перевести часть сотрудников на виртуальные рабочие места и оптимизировать бизнес-процессы за счет консолидации ИТ-ресурсов.

На базе платформы 1cloud.ru оператор оптовой и розничной торговли нефтепродуктами развернул парк виртуальных серверов, которые обеспечивают стабильную работу внутренних ИТ-систем. Например, телефонии, систем ИТ-мониторинга, динамического ценообразования для точек АЗС, также ряда других корпоративных сервисов.

Компания повысила безопасность и удобство настройки внутренних соединений территориально распределенной сети из двадцати одной АЗС благодаря переходу на виртуальный маршрутизатор. Виртуальная инфраструктура 1cloud.ru обеспечила высокую доступность и скорость работы ИТ-систем, – до пяти раз быстрее по сравнению с традиционным подходом.

После перехода в облако были решены вопросы администрирования и управления виртуальными ресурсами, – в панели 1cloud.ru нефтегазовая компания распределила инфраструктуру по нескольким проектам с разграничением зон ответственности для сотрудников.

«"Комплекс-ойл" – технологичная компания, занимающая устойчивые позиции на рынке в условиях жесткой конкуренции. Для успешного развития нам важно постоянно повышать эффективность внутренних процессов и быть уверенными в надежности используемых ИТ решений. Облачная платформа 1cloud.ru обладает всеми необходимыми для нас техническими характеристиками: гибкостью, удобной панелью управления, возможностью в кратчайшие сроки развернуть инфраструктуру для проектов любой сложности. В дальнейших планах "Комплекс-ойла" расширить сотрудничество – перенести оставшуюся часть ИТ-сервисов на площадку 1cloud.ru, перейти на микросервисную модель и запустить инструмент Kubernetes, ускоряющий процесс развертывания и внедрения приложений в облаке для "1C"», – отметил директор по информационным технологиям «Комплекс-ойла» Максим Лапшев.

«Для компании "Комплекс-ойл", которая уже пятнадцать лет успешно развивает сеть АЗС в условиях высокой конкуренции, особенно важна надежность и доступность ИТ-систем. Заказчик вынес на облачную площадку 1cloud.ru важнейшие элементы инфраструктуры, работая над проектами в клиентской веб-панели с разграничением зон ответственности. Такой подход обеспечивает гибкое управление ИТ, увеличивает доступность и скорость работы важных корпоративных систем. Предоставляя спектр решений, повышающих технологическую эффективность бизнеса "Комплекс-ойла", команда 1cloud.ru стремится быть не просто поставщиком ИТ-сервисов, а партнером для нашего клиента. Мы оперативно реализовываем нужные заказчику функции и гарантируем надежность нашего сервиса», – добавил CSM 1cloud.ru Дмитрий Матуа.

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