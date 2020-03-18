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«AT Consulting Восток» внедрила СХД на базе Open Source в министерстве цифровизации Новосибирской области

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

AT Consulting Восток внедрила систему хранения данных на базе open source-технологий в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области. Решение обеспечивает независимость от западного проприетарного ПО и позволяет сократить расходы на эксплуатацию и масштабирование.

Основной мотивацией заказчика послужило стремление к отказу от иностранного проприетарного ПО в рамках реализации стратегии импортозамещения. AT Consulting Восток внедрила в ИТ-министерстве Новосибирской области СХД на базе стека технологий с открытым исходным кодом Ceph/PetaSAN.

Главная функциональная характеристика созданного решения — возможность хранения «холодных» данных большой емкости (1 ПБ и 576 ТБ) за счет использования «медленных» шпиндельных дисков. Важно и то, что новая система позволяет значительно сэкономить бюджетные средства. Благодаря архитектуре, развернутой на базе open source, сокращаются затраты на поддержку ПО и SAN-сетей.

Реализована возможность горизонтального масштабирования СХД посредством добавления новых серверов с аналогичными дисками, а также возможность включения «горячего» пула данных путем добавления серверов с быстрыми SSD-дисками. Оптимизируют работу пользователей с системой дружественный графический веб-интерфейс и встроенный мониторинг с оповещением о событиях на электронную почту.

«Создание сложных инфраструктурных проектов, отвечающих требованиям времени, в том числе в части импортозамещения, является основной компетенцией нашей компании. В процессе формирования цифровой экономики страны региональным ИТ-министерствам отводится ключевая роль — именно на их плечи ложится предметная работа по информатизации органов власти, созданию цифровых сервисов. В этих условиях особенно важно использовать надежный, удобный и многофункциональный аппаратно-программный комплекс», — отметил Алексей Целитан, руководитель проекта со стороны AT Consulting Восток (входит в группу компаний Лига Цифровой Экономики).

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