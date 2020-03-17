Xerox расширила портфолио облачных сервисов

Xerox объявила о расширении своего портфолио гибких облачных сервисов. Компания запустила два новых решения: Virtual Print Management Service и Workplace Cloud Fleet Management, которые помогут ИТ-подразделениям проводить цифровую трансформацию быстрее и эффективнее.

Сервис Xerox Virtual Print Management Service предназначен для крупных корпораций. С ним ИТ-директора могут быстро заменить собственные дорогие и устаревшие серверы печати облачной инфраструктурой Xerox — многопользовательской, современной и безопасной. Простота внедрения сервиса позволяет снизить нагрузку на ИТ-сотрудников, чтобы они могли направлять свои усилия на по-настоящему сложные долгосрочные задачи цифровой трансформации. Кроме того, данное SaaS-решение, доступное по подписке, поможет ИТ-подразделениям сократить до трети расходов, которые сейчас необходимы для содержания и использования серверов печати.

«ИТ-директора находятся под огромным давлением, стараясь осуществить бесшовный переход в облако так, чтобы обеспечить бесперебойный сервис на всех этапах трансформации, — сказала Джоанн Коллинз Сми, коммерческий директор и директор по работе с СМБ и каналом Xerox. — Но в реальности переход в облако часто бывает намного медленнее и сложнее, чем ожидалось. С Xerox Virtual Print Management Service ИТ-директор легко достигает всех важнейших показателей: гибкость, доступность, безопасность и удобство использования».

Xerox также запускает сервис Xerox Workplace Cloud Fleet Management для компаний СМБ, предоставляя им преимущества работы с облаком: более простую инфраструктуру, повышенную безопасность и меньшее количество проблем. В то время как малый и средний бизнес в условиях недостатка средств и ИТ-ресурсов всё чаще становится мишенью хакеров, решение Xerox Workplace Cloud Fleet Management позволяет обновлять систему безопасности по требованию для отдельных принтеров, групп оборудования и даже всего парка. Простая визуальная панель управления позволяет клиентам отслеживать состояние параметров безопасности.

«Два из трёх киберпреступлений нацелены на предприятия СМБ, — отметила Сми. — Но, в отличие от крупных корпораций, эти компании зачастую не располагают средствами для предотвращения или уменьшения последствий этих атак. Предлагая решение Xerox Workplace Cloud Fleet Management, мы предоставляем преимущества облачных технологий безопасности сегменту СМБ, который по-настоящему в них нуждается».

Оба решения предоставляют обширную аналитику. Virtual Print Management помогает организациям понять типовые сценарии использования печати, что в конечном итоге позволяет им запускать более экономичные, безопасные и устойчивые сервисы печати. Workplace Cloud Fleet Management предлагает компаниям СМБ интуитивно понятные панели управления, которые наглядно демонстрируют соответствие политикам безопасности.

Данные решения расширяют портфолио гибких облачных сервисов Xerox, что позволяет клиентам комбинировать различные инструменты, формируя оптимальный комплекс в соответствии со своими потребностями. В число таких средств входят разработка, управление и производство контента с помощью XMPie, безопасная совместная работа через DocuShare, сервисы перевода, сканирования и многое другое.