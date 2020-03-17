Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS

Seagate Technology пополнила линейку твердотельных накопителей IronWolf новым продуктом повышенной производительности для многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Твердотельный накопитель M.2 NVMe IronWolf 510 от Seagate обеспечивает скорость кеширования до 3 ГБ/с в системах с поддержкой NVMe. Он идеально подойдет для специалистов творческих профессий, а также для малого и среднего бизнеса. Решение предназначено для использования в корпоративных сетевых хранилищах NAS, рассчитанных на хранение данных с возможностью круглосуточного многопользовательского доступа и функцией кеширования.

Новый IronWolf 510 отвечает высоким требованиям ведущих производителей сетевых хранилищ, обеспечивая допустимое количество циклов полной перезаписи (DWPD). Продолжительный срок службы устройства позволяет более интенсивно работать с данными многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Seagate IronWolf 510 PCIe отличается большой надежностью: среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 млн часов. Компания предоставляет пятилетнюю ограниченную гарантию на накопитель. ПО IronWolf Health Management, которое позволяет анализировать работоспособность накопителя, вскоре будет доступно в совместимых сетевых хранилищах.

«Мы первыми предложили рынку специально разработанный накопитель M.2 NVMe для NAS, оставляющий далеко позади диски SATA по производительности, а по надежности втрое превосходящий аналогичные продукты конкурентов. Эти накопители отвечают необходимым требованиям наших партнеров, производителям сетевых хранилищ NAS, к допустимому количеству циклов полной перезаписи в день (DWPD), — сказал Мэтт Ратледж (Matt Rutledge), старший вице-президент по разработке устройств. — Подобный высокий уровень износостойкости позволит нашим клиентам получить надежное решение для сетевых хранилищ, предназначенных для малого бизнеса, а также людей творческих профессий».

«Мы с радостью наблюдаем за появлением новых продуктов в линейке твердотельных накопителей Seagate для сетевых хранилищ NAS, разработанных с учетом специфических требований и позволяющих повысить уровень производительности и износостойкости, — отметил Мейцзи Чан (Meiji Chang), главный управляющий QNAP Systems, Inc. — С ними QNAP может создавать более эффективные и надежные системы и приложения, в том числе флеш-массивы».

Твердотельные накопители IronWolf 510 NVMe 1.3 на шине PCIe Gen3x4 выпускаются в следующих емкостях: 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ и 1,92 ТБ. Они совместимы с сетевыми хранилищами NAS ведущих производителей. Их можно использовать в серверах хранения данных для предприятий малого и среднего бизнеса, а также людей творческих профессий.

Использование жестких дисков IronWolf в сочетании с твердотельными накопителями IronWolf позволяет обеспечить одновременно сверхвысокую емкость, исключительную износостойкость и суперскоростное кеширование.

Рекомендуемая розничная цена за Seagate IronWolf 510 составляет: 240 ГБ — 9999 рублей; 480 ГБ — 13499 рублей; 960 ГБ — 26999 рублей; 1,92 ТБ — 43499 рублей.