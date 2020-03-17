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Seagate представила твердотельный накопитель PCIe для сетевых хранилищ NAS

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Seagate Technology пополнила линейку твердотельных накопителей IronWolf новым продуктом повышенной производительности для многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Твердотельный накопитель M.2 NVMe IronWolf 510 от Seagate обеспечивает скорость кеширования до 3 ГБ/с в системах с поддержкой NVMe. Он идеально подойдет для специалистов творческих профессий, а также для малого и среднего бизнеса. Решение предназначено для использования в корпоративных сетевых хранилищах NAS, рассчитанных на хранение данных с возможностью круглосуточного многопользовательского доступа и функцией кеширования.

Новый IronWolf 510 отвечает высоким требованиям ведущих производителей сетевых хранилищ, обеспечивая допустимое количество циклов полной перезаписи (DWPD). Продолжительный срок службы устройства позволяет более интенсивно работать с данными многопользовательских сетевых хранилищ NAS. Seagate IronWolf 510 PCIe отличается большой надежностью: среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 1,8 млн часов. Компания предоставляет пятилетнюю ограниченную гарантию на накопитель. ПО IronWolf Health Management, которое позволяет анализировать работоспособность накопителя, вскоре будет доступно в совместимых сетевых хранилищах.

«Мы первыми предложили рынку специально разработанный накопитель M.2 NVMe для NAS, оставляющий далеко позади диски SATA по производительности, а по надежности втрое превосходящий аналогичные продукты конкурентов. Эти накопители отвечают необходимым требованиям наших партнеров, производителям сетевых хранилищ NAS, к допустимому количеству циклов полной перезаписи в день (DWPD), — сказал Мэтт Ратледж (Matt Rutledge), старший вице-президент по разработке устройств. — Подобный высокий уровень износостойкости позволит нашим клиентам получить надежное решение для сетевых хранилищ, предназначенных для малого бизнеса, а также людей творческих профессий».

«Мы с радостью наблюдаем за появлением новых продуктов в линейке твердотельных накопителей Seagate для сетевых хранилищ NAS, разработанных с учетом специфических требований и позволяющих повысить уровень производительности и износостойкости, — отметил Мейцзи Чан (Meiji Chang), главный управляющий QNAP Systems, Inc. — С ними QNAP может создавать более эффективные и надежные системы и приложения, в том числе флеш-массивы».

Твердотельные накопители IronWolf 510 NVMe 1.3 на шине PCIe Gen3x4 выпускаются в следующих емкостях: 240 ГБ, 480 ГБ, 960 ГБ и 1,92 ТБ. Они совместимы с сетевыми хранилищами NAS ведущих производителей. Их можно использовать в серверах хранения данных для предприятий малого и среднего бизнеса, а также людей творческих профессий.

Использование жестких дисков IronWolf в сочетании с твердотельными накопителями IronWolf позволяет обеспечить одновременно сверхвысокую емкость, исключительную износостойкость и суперскоростное кеширование.

Рекомендуемая розничная цена за Seagate IronWolf 510 составляет: 240 ГБ — 9999 рублей; 480 ГБ — 13499 рублей; 960 ГБ — 26999 рублей; 1,92 ТБ — 43499 рублей.

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