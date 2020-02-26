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Сбербанк запускает единое рабочее место операторов собственной разработки

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Сбербанк объявил о запуске тиража собственной разработки — нового единого рабочего места (ЕРМ) операторов первых линий, обслуживающих корпоративных клиентов. Запуск ЕРМ планируется на 1 марта 2020 г.

Опытная эксплуатация разработки показала, что благодаря ей экономится 17–20 секунд (примерно 6%) среднего времени обработки контакта. В месяц это 2,9 тыс. часов.

В данный момент идут подготовительные работы по организации тиража и обучению новых операторов — пользователей ЕРМ. Увеличение численности операторов будет происходить планомерно.

Единое рабочее место (ЕРМ) операторов первых линий ЦКР для направлений «операционная поддержка УСО» и «техническая поддержка ДБО» разрабатывается на базе банковской платформы «Единая фронтальная система» (ЕФС) с использованием модульного подхода, позволяющего легко подключить (в зависимости от потребности и готовности) новые инструменты или сервисы. На данный момент ЕРМ состоит из следующих модулей: идентификации клиентов, аутентификации, CTI-панели, карточки клиента, истории вопросов, интеллектуального помощника, базы знаний, регистрации обращений, уведомлений, поиска в CRM.

ЕРМ содержит консолидированную из девяти систем-источников информацию: «CRM корпоративный», ЕКС, СББОЛ, Way4, СНУИЛ, БФС (геообъекты), ФП «Выплаты», ФП ЗД (зарплатные договора). Это позволяет сократить количество программных окон на рабочем столе оператора.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка, сказал: «Сбербанк подтверждает звание банка времени. Мы экономим драгоценные часы и минуты наших клиентов и наших сотрудников. Новая разработка — еще один вклад в этот процесс. ЕРМ успешно используется на нескольких площадках ЦКР: в Ставрополе, Тольятти, Новосибирске, а также на новой площадке в Нижнем Новгороде, которая уникальна тем, что операторы работают в ЕРМ с первого рабочего дня».



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