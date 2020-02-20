Решения SAS вновь в лидерах магического квадранта Gartner по Data Science и машинному обучению

SAS, ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики, был признан лидером Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learnings Platforms 2020. Это седьмой год подряд, когда SAS называют лидером квадранта по этому сегменту рынка.

Решение SAS Visual Data Mining and Machine Learning, которое было ключевым в наборе инструментов SAS, оцениваемых экспертами Gartner в ходе исследования, опередило предложения остальных претендентов по совокупности баллов в способности реализации и полноте видения.

Согласно отчету Gartner, SAS предлагает одну из лучших аналитических платформ, обеспечивающих операционализацию машинного обучения на корпоративном уровне. Платформа SAS отличается скоростью внедрения и высокой готовностью к использованию, а также широкими функциональными возможностями, поскольку включает в себя современные алгоритмы машинного обучения, инструменты текстовой аналитики, автоматизированные процессы подготовки данных, визуализации, оценки и развертывания моделей, управления моделями и контроля версий.

Интерактивные инструменты SAS Visual Data Mining and Machine Learning сочетают возможности интеллектуального анализа данных и машинного обучения со скоростью обработки в оперативной памяти. Работая на движке SAS Viya, решение поддерживает работу с моделями с открытым исходным кодом и подходит как для высококвалифицированных специалистов по математическому моделированию, так и для бизнес-пользователей.

Эксперты Gartner также высоко оценивают многолетнюю репутацию компании SAS и стремление к повышению практической пользы данных и аналитики для бизнеса клиентов. Решения SAS для машинного обучения и искусственного интеллекта поддерживают весь сложный процесс превращения сырых данных в рабочие идеи и решения, которые помогают организациям быстро и отлаженно достигать результатов.