В «Битрикс24» появилась «База знаний»

В «Битрикс24» появилась «База знаний». Новая функция поможет оформить рабочую информацию в интерактивные статьи. Для этого не нужно уметь программировать или работать в графических программах. С помощью редактора достаточно выбрать шаблон, а потом добавить текст, фото, видео.

С помощью «Базы знаний» легко хранить регламенты, правила, документацию, инструкции пользования офисной техникой, FAQ для новичков.

Вся информация будет находиться внутри «Битрикс24» — данные не потеряются и не исчезнут вместе с уволившимися сотрудниками.

К каждой странице можно настроить права доступа. Сотрудники, у которых есть разрешение, могут зайти в раздел «Базы знаний» и самостоятельно изучить все статьи. Это сэкономит время руководителей и ресурсы компании на обучении новых сотрудников. Найти нужную страницу поможет умный поиск.

«База знаний» подключена и к группам. В группе можно хранить информацию, которая относится только к ее участникам. Доступ к таким материалам имеют только те, кто состоит в группе.

Читать статьи в «Базе знаний» можно с любого удобного устройства: смартфона, десктопного компьютера или планшета.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», сказал: «Сегодня адаптация любого сотрудника зависит от того, насколько хорошо он знает внутренние правила компании. Мы разработали инструмент, который позволяет оформить всю корпоративную информацию в красивые статьи. Новичкам не придется тратить время, чтобы выяснить, как работает принтер или кофемашина. Все это будет в статье с текстом, фото и видео».