Продукты «Рутокен» обеспечивают двухфакторную аутентификацию в защищенном планшете «ОКБ САПР»

«Актив» и «ОКБ САПР» завершили испытания совместимости устройств Рутокен Lite (классический USB, micro) с планшетом ПКЗ 2020 (платформа Р15-S116А), на котором установлен «Аккорд-АМДЗ».

Ранее компании подписали соглашение о сотрудничестве, подразумевающее взаимодействие в области укомплектации ПАК «АККОРД» сертифицированными средствами хранения ключевой информации.

В планшете ПКЗ 2020 установлен «Аккорд-АМДЗ», который представляет собой аппаратный модуль доверенной загрузки (АМДЗ) для IBM-совместимых ПК — серверов и рабочих станций локальной сети, обеспечивающий защиту устройств и информационных ресурсов от несанкционированного доступа (НСД).

Одним из важнейших механизмов защиты информации от несанкционированного доступа является процедура идентификации пользователя. «Рутокен» используется в комплексах защиты информации от НСД как средство двухфакторной аутентификации - базового защитного механизма, без которого невозможно функционирование систем НСД.

Первым фактором аутентификации выступает сам «Рутокен», вторым - PIN-код, необходимый для доступа к хранилищу ключей, сертификатов, либо другой ключевой информации. Также «Рутокен» может использоваться для подписания документов на любом установленном популярном СКЗИ: КриптоПро CSP, VipNet CSP, С-Терра, Сигнал-КОМ, ЛИССИ-CSP и др.

«Рутокен» – универсальное средство как для аутентификации в Аккорд-АМДЗ, так и защищенное хранилище ГОСТ-контейнеров для популярных российских СКЗИ. Последнее особенно важно, так как планшет позиционируется как «СКЗИ ready».

Компании уверены, что совместное использование средств защиты российского происхождения, разработанных компаниями «Актив» и «ОКБ САПР», способствует созданию высокозащищенных информационных систем.

«Использование средств защиты информации от НСД позволит заказчикам сохранить ценную информацию и минимизировать риски. Важным элементом комплексов защиты информации является многофакторная аутентификация. Для доступа к защищаемой информации вместо связки «логин-пароль» лучше использовать средство двухфакторной аутентификации. Оно гарантированно улучшает даже самые продвинутые комплексы защиты от НСД. Аутентификация пользователей планшета с Аккордом-АМДЗ осуществляется при помощи аппаратных средств Рутокен. Продукция Рутокен интегрирована в лучшие российские системы защиты от НСД. Уверен, что интеграция решений Рутокен и ПАК АККОРД позволит еще больше завоевать доверие клиентов из государственного сектора», - отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций «Рутокен» компании «Актив».

«Мы разделяем с нашими коллегами из компании «Актив» стремление создавать качественные продукты, обеспечивающие соблюдение современных требований по информационной безопасности. Поэтому проводим своевременные исследования по тестированию продукции. Рутокен Lite micro как нельзя лучше подходит для постоянного использования на планшете, поэтому мы рекомендуем его в качестве идентификатора пользователя. Классический Рутокен Lite в формате USB - в качестве идентификатора администратора Аккорда-АМДЗ», - сказал Александр Зуйков, начальник отдела тестирования «ОКБ САПР».