«Ростелеком» подтвердил безопасность информационной системы МФЦ в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» провел аттестацию безопасности всех многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Ростове-на-Дону. Специалисты компании оценили около 500 объектов информационной системы на предмет соответствия требованиям ФСТЭК и ФСБ во всех 16 МФЦ города и подтвердили их надежность.

Проверка коснулась защищенности как внутреннего, так внешнего периметра информационной системы. Профессионалы информационной безопасности компании «Ростелеком-Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») смоделировали кибератаку на сеть заказчика (услуга Pentest) и выяснили, насколько успешно действующая защита способна ее отразить. Затем с помощью решения Solar appScreener специалисты компании протестировали исходный код важнейшего приложения МФЦ, которым оцифровывают документы заявителей, и убедились в его надежности. Эти и другие проверки, а также проведенный по их результатам анализ позволил максимально точно оценить киберзащиту МФЦ города.

«По итогам 15 дней скрупулёзной работы “Ростелекома” заказчик получил аналитический отчет с профессиональной оценкой и рекомендациями по поддержанию всех параметров защищенности систем. В данном проекте особенно ценно то, что клиент проявил визионерский подход: оценил возможности угроз еще до их гипотетического появления», – сказала Татьяна Виноградова, заместитель директора Ростовского филиала «Ростелекома», директор по работе с государственным и корпоративным сегментом.

«Важнейшей задачей для нас является безопасность граждан. МФЦ ежедневно взаимодействует с миллионами персональных данных, контактирует со всеми структурами, оказывающими муниципальные и государственные услуги. У нас нет права на ошибку. Аттестация сервисами “Ростелекома” представила максимально развернутую информацию о состоянии систем и значительно повысила эффективность работы нашего подразделения информационной безопасности. Однако мы не намерены успокаиваться на этом. Впереди – постоянная работа в этом направлении», – отметил Юрий Зданевич, начальник МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону».