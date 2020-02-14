1С:ERP помогла Bonolit Group оптимизировать управление производством

«А-Дата» совместно с ИТ-службой «Бонолит - Строительные решения» завершили комплексный проект автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятий Bonolit Group – крупнейшего производителя автоклавного газобетона в России.

С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием», интегрированной с оборудованием по производству газобетонных блоков, стандартизировано управление выпуском готовой продукции и полуфабрикатов, сформирован единый каталог продукции со спецификациями производства, оптимизировано управление складом и продажами. Усилен контроль за себестоимостью и качеством готовой продукции, сырья и материалов. Обеспечена бесперебойная отгрузка готовой продукции и ее доставка покупателям. Организовано оперативное управление условиями продаж.

Внедрена единая методология ведения оперативного, регламентированного, кадрового учета и расчета зарплаты. Руководство группы оперативно получает централизованные данные о деятельности подразделений ¬– объемах производства и продаж, складских остатках.

Bonolit Group – крупнейшее в России предприятие, объединяющее заводы-лидеры по производству автоклавного газобетона и предприятия по добыче и переработке нерудных материалов на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Доля рынка газобетона, занимаемая компанией, превышает 20%, общий объем производства продукции достиг 1 млн куб. м в год, из которого можно построить 1,8 млн кв. м жилья.

Ранее на предприятиях Bonolit Group использовались разрозненные информационные системы, интеграция с производственной линией отсутствовала, работа отдела технического контроля за качеством продукции была недостаточно автоматизирована, методология управления затратами и расчета себестоимости в компаниях отличалась. Подготовка отчетности о деятельности подразделений отнимала много времени и не отвечала поставленным критериям детализированности и достоверности. Этому способствовали как технические, так и методологические ограничения информационных систем и организации бизнес-процессов на предприятиях.

Руководство группы приняло решение о внедрении современной информационной системы, типовой функционал которой позволил бы выстроить основные бизнес-процессы в едином формате на всех предприятиях Bonolit Group. В качестве основы для автоматизации было выбрано решение «1С:ERP Управление предприятием». Партнером по внедрению стала компания «А-Дата».

В контур автоматизации вошли: «Бонолит - Строительные решения», «Бонолит Калуга», «Поритеп НН» и «ЭКО-Золопродукт Рязань». Новая система охватила около 130 рабочих мест в различных подразделениях компаний.

Ключевые результаты проекта.

Организован оперативный, регламентированный, кадровый учет и расчет зарплаты по единым стандартам и единой методологии на предприятиях Bonolit Group. Оптимизированы процессы управления нормативно-справочной информацией.

Разработан механизм интеграции с производственной линией, автоматизирован учет выпуска продукции и полуфабрикатов с использованием ресурсных спецификаций. Это позволило наладить непрерывный мониторинг качества продукции, расхода сырья и материалов, в том числе на единицу продукции (полуфабрикатов). Появилась возможность получать оперативные данные о производственной себестоимости в требуемой детализации.

Оптимизировано управление продажами за счет автоматизации ключевых бизнес-процессов, охватывающих работу основных и смежных структурных подразделений: производственный цех, складской комплекс, отдел продаж, отдел маркетинга и бухгалтерия. С помощью новой системы менеджеры осуществляют прием заказов от клиентов и подбирают оптимальные сроки отгрузки и условия доставки, учитывая текущие остатки готовой продукции на складах и произведенный объем продукции, который может быть отгружен клиентам в ближайшее время. Обеспечены возможности для бесперебойной отгрузки готовой продукции и ее доставки автомобильным транспортом. Сформированы базовые и индивидуальные условия продаж в соответствии с корпоративной политикой ценообразования. Используемые в документах реализации статусы в совокупности с возможностью анализа истории изменений позволяют оперативно отследить на каком этапе находится отгрузка продукция и кто является ответственным за данный этап.

Организован оперативный учет продукции на складах, а также учет внутреннего товародвижения в соответствии с особенностями бизнес-процессов: учет неотфактурованных поставок, товаров в пути, ожидаемых отгрузок, отпуск продукции со склада и формирование требуемой отчетности.

В дальнейшем на базе «1С:ERP» планируется автоматизировать бюджетирование и формирование консолидированной отчетности.