«Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud»

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о сотрудничестве с независимой международной контрактно-исследовательской организацией «Атлант клиникал».

Компания «Атлант клиникал» выбрала услугу «Облачное хранилище» для размещения резервных копий. Услуга является высокопроизводительным и совместимым с хранилищем Amazon Web Services и полностью поддерживает протокол доступа S3 API. Клиент может легко управлять размещенными данными: переносить, хранить, контролировать, оперативно их извлекать и восстанавливать. Кроме того, услуга помогает значительно сократить затраты, требующиеся на создание и техническое обслуживание собственной ИТ-инфраструктуры.

«Мы рады приветствовать в нашем облаке нового клиента. Наша основная задача – предоставить качественный и надежный сервис для оптимизации бизнес-задач "Атлант клиникал". Благодаря использованию "Облачного хранилища" клиент сможет значительно сократить свои затраты на создание и техническое обслуживание собственной облачной инфраструктуры, а также иметь круглосуточный доступ к данным вне зависимости от своего местонахождения», − отметил Михаил Блинов, руководитель компании «Техносерв Cloud».