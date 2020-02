«Ингосстрах» выбрал облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer

«Ингосстрах», одна из крупнейших российских страховых компаний, выбрала облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer для разработки и быстрого развертывания тестовых сред своих решений, реализованных на платформе Oracle. Основная информационная система и 95% бизнес-процессов ведущего страховщика поддерживаются СУБД Oracle, что определило выбор компании. Новая быстродоступная инфраструктура позволит «Ингосстраху» оперативно запускать инновационные проекты и как результат удешевить и ускорить вывод новых уникальных продуктов на рынок.

Облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer входят в портфолио сервисов Oracle Cloud at Customer («Облако Oracle у клиента»), которые позволяют организациям получать все преимущества публичного облака Oracle в своих дата-центрах. Уникальное решение, выбранное «Ингосстрахом», сочетает в себе СУБД № 1 в мире и самую мощную платформу баз данных Oracle Exadata с простотой, оперативностью и гибкостью развертывания в облачной среде. Сервис Exadata Cloud at Customer идентичен облачному сервису Oracle Exadata Cloud Service, но размещается в дата-центре страховщика в защищенной среде. При этом выполняются федеральные законы РФ по обработке персональных данных и жёсткие внутренние требования «Ингосстраха» в области информационной безопасности.

«Ингосстрах» последовательно реализует стратегию цифровизации и внедряет передовые технологии обслуживания клиентов. Ведущая страховая компания России системно работает над улучшением клиентских сервисов, чтобы ими было пользоваться легко и удобно. Многие внедряемые продукты являются передовыми не только для отечественного, но и для мирового страхового рынка, например, сервис страхования имущества физических лиц, каско с осмотром автомобиля и урегулирование убытков через мобильное приложение IngoMobile.

Для оперативного предложения клиентам новых услуг «Ингосстраху» необходима гибкая, масштабируемая, надежная и экономичная платформа. Новая быстродоступная инфраструктура на основе Oracle Exadata Cloud at Customer позволит быстро выделять для каждого проекта собственную тестовую PaaS-среду, гарантировать ее надежное, отказоустойчивое функционирование и обеспечить высочайшую производительность для поддерживаемых нагрузок. Кроме того, переход на облачную модель позволяет отказаться от дорогостоящих аппаратных систем, пока используемых в компании.

Программно-аппаратный комплекс Oracle Exadata оптимизирован для повышения производительности СУБД Oracle в разы и отлично зарекомендовал себя в В2С-компаниях России. Облачные сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer обеспечат бесшовную интеграцию с имеющимися приложениями и системами «Ингосстраха», наилучшую производительность решений на СУБД Oracle и простой переход в облачную среду и обратно, что соответствует планам компании по реализации гибридной облачной стратегии.

«Такого количества клиентов и таких требований постоянной доступности сервисов, как у страховых компаний нет даже у банков. В страховом бизнесе постоянно происходят изменения, каждую неделю мы выпускаем большие релизы наших систем, поэтому быстрая и надежная разработка программного обеспечения, возможность оперативно увеличить пул ресурсов, эффективно и быстро управлять тестовыми средами имеют для нас критическое значение. И уровень нашего доверия к технологиям Oracle и Oracle Cloud очень высок. Сервисы Oracle Exadata Cloud at Customer позволят нам соответствовать требованиям цифровой эпохи, ускорить разработку уникальных предложений для клиентов, укрепить рыночные позиции и имидж передового страховщика», – сказал Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям компании «Ингосстрах».

«Все больше компаний из всех секторов рынка в разных странах доверяют свои рабочие нагрузки Oracle Cloud, а прогрессивные руководители принимают решение о переходе в облако. Мы рады приветствовать «Ингосстрах» в числе инновационных лидеров. Крупнейший страховщик меняет свой бизнес так, чтобы в полной мере отвечать вызовам, которые сейчас стоят перед отечественными компаниями», – отметила Наталия Корхонен, вице-президент Oracle по развитию бизнеса в странах Центральной, Восточной Европы, России и СНГ. – Сервисы Oracle Exadata at Customer полностью соответствуют стратегии «Ингосстраха». Мы рады предоставить одной из крупнейших страховых компаний России лучшие в своем классе технологии и облачные сервисы и ускорить внедрение новых продуктов и инноваций для улучшения обслуживания миллионов клиентов по всей стране».