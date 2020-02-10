«Техлаб» и «Нетрика» завершили внедрение подсистемы «Онкопомощь» в Ленобласти

«Техлаб» и «Нетрика» в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» разработали централизованную региональную подсистему «Онкопомощь» для Ленинградской области. Ее внедрение обеспечит маршрутизацию онкопациентов, а также контроль сроков, объемов и результатов оказанной им медпомощи. В подсистему уже направлена информация о 1,5 тыс. пациентов со злокачественными новообразованиями (ЗНО) или подозрениями на них.

Сервис «Онкопомощь» разработан на основе «Онкопаспорта» – решения «Техлаба» для маршрутизации онкопациентов на базе платформы Galenos и интеграционной платформы «N3.Здравоохранение», созданной компанией «Нетрика».

Основные задачи новой подсистемы – контролировать соблюдение маршрутизации пациентов со злокачественными новообразованиями из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, предоставлять рекомендации по их лечению с учетом индивидуальной клинической картины, обеспечивать преемственность лечения.

Разработка подсистемы и ее внедрение длились полгода. Специалисты «Техлаба» сформулировали и реализовали требования к региональной системе нормативно-справочной информации для ведения онкологической информации в субъекте по единым правилам. Чтобы исключить двойной ввод данных, медицинские организации Ленинградской области, чьи информационные системы поддержали новые требования к составу онкологической части электронной медицинской карты, доработали свои медицинские информационные системы (МИС). Также были созданы обновленные интеграционные профили в региональном сегменте ЕГИСЗ.

Результатом этого сотрудничества стало решение, максимально соответствующее задачам федеральных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» и «Борьба со злокачественными новообразованиями». «Онкопомощь» позволяет в онлайн-режиме отслеживать весь путь пациента, от подозрения на ЗНО до лечения, наблюдения или снятия диагноза. Также с помощью подсистемы сотрудники медучреждений могут формировать базу региональных пациентов и их выборку по десяткам критериев. Кроме того, перевод первичных медицинских документов в электронный вид поспособствует переходу к безбумажному формированию ракового регистра Ленинградской области и значительно повысит качество собираемой информации.

Благодаря новой подсистеме у сотрудников амбулаторных служб и профильных учреждений появился доступ к инструментам для соблюдения клинических рекомендаций. Для решения систематизации и отбора электронных записей из медицинских систем специалисты «Техлаба» разработали специальный алгоритм, который позволяет отбирать из массива информации о различных медицинских случаях необходимые сведения и формировать маршрут пациента, а также агрегировать в единую карту пациента историю диагностики и лечения. Собранная информация используется системой для подбора персонализированных рекомендаций по дальнейшему ведению пациента, основанных на клинических рекомендациях. Пока они предоставляются только для пациентов с колоректальным раком. В ближайшее время разработчики планируют наполнить базу подсистемы контентом по другим видам ЗНО на основе данных, публикуемых Минздравом РФ.

Обмен сведениями по онкологии в составе электронных медицинских карт пациентов позволит врачам основывать выбор тактики диагностики и лечения в том числе на основе знания предыдущего маршрута пациента, а также более эффективно планировать лечебный процесс. Главной особенностью проекта является отсутствие двойного учета, врачи могут продолжать работу в своих медицинских системах и при этом иметь доступ к сведениям из предыдущих мест обращения пациента.

Благодаря качественным данным контроль за региональными задачами в рамках национальных проектов станет более простым. Важный этап текущей работы –подключение медицинских организаций к подсистеме «Онкопомощь» и наполнение региональной системы данными из МИС.

«На сегодняшний день в подсистеме "Онкопомощь" уже обработана информация о более чем 1,5 тыс. человек с подозрением на ЗНО или подтвержденным диагнозом. Планируется, что использование новой подсистемы поможет отслеживать популяционную статистику и видеть барьеры, с которыми чаще всего сталкиваются пациенты при получении медицинской помощи по профилю "Онкология". Наличие актуальной статистики по региону и знание основных проблемных мест позволит руководству оперативно принимать решения и корректировать работу онкологической службы региона», – сказал Александр Шаповалов, директор компании «Техлаб».

«В онкологии крайне важно начать лечение как можно раньше: от этого зависит прогноз заболевания и результативность лечения. Так как "Онкопомощь" работает в связке с другими региональными подсистемами, врач-онколог имеет доступ ко всей истории болезни пациента – лабораторным, инструментальным исследованиям, данным интегрированной электронной медицинской карты. Так мы экономим время врача и создаем условия для максимально быстрой постановки диагноза», – отметил Игорь Башков, руководитель отдела продаж и развития направления «Здравоохранение» ГК «Нетрика».