Legrand представила новые батарейные шкафы для ИБП

Legrand представила линейку универсальных батарейных шкафов для трехфазных ИБП мощностью от 10 до 800 кВА. Новые батарейные шкафы отличаются прочностью, долговечностью, удобством обслуживания и позволяют увеличить время автономной работы для ИТ и электрооборудования на объектах гражданского строительства, промышленного, коммерческого и жилого секторов, а также в серверных помещениях и ЦОД.

В новых батарейных шкафах Legrand можно устанавливать до 63 аккумуляторных батарей (АКБ) емкостью от 24 Ач до105 Ач. Благодаря этому достигается максимальное время автономной работы и высокая эффективность предложения.

В новых батарейных кабинетах появилась возможность размещения до трех линеек АКБ, что позволяет экономить пространство и оптимизировать стоимость проектного решения за счет покупки одного батарейного шкафа вместо трех.

Универсальные батарейные кабинеты — это пять типовых размеров в одинаковом дизайне, совместимых c различными моделями трехфазных ИБП Legrand: Trimod HE/Archimod HE, Keor T EVO/Keor HPE и Keor HP. Все шкафы имеют конструкцию на основе единой сварной рамы, которая обеспечивает их высокую прочность и надежность. За счет специальной системы вентиляционных отверстий по всему периметру батарейного шкафа поддерживается эффективная вентиляция, необходимая для аккумуляторов — это способствует увеличению срока службы АКБ. Оборудование, как уверяют в компании, удобно в обслуживании: боковые стенки можно снять, соединив шкафы в секции или создав единый батарейный коридор для экономии пространства. Дополнительная безопасность при эксплуатации обеспечивается с помощью экрана из поликарбоната, который защищает инженера от случайного соприкосновения с клеммами батарей и уменьшает риск поражения электрическим током.

«Один из ключевых приоритетов Legrand – внедрение передовых технологических решений, которые отвечали бы быстроменяющимся требованиям как непосредственно конечных пользователей, так и индустрии в целом, – отметил Иван Крохмальный, директор по развитию, Legrand Россия и СНГ. – Мы рады представить нашу новую линейку универсальных батарейных шкафов, соответствующих самым высоким технологическим стандартам и обеспечивающих максимально надежную и безопасную эксплуатацию оборудования. Одно из основных преимуществ решения – возможность использовать широкий диапазон (по емкости) аккумуляторных батарей и изменяемую конструкцию, за счет чего достигается универсальность решения, экономия пространства и денежных средств».