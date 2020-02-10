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«Диасофт» автоматизировал все направления Энергобанка по работе на финансовых рынках

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Совместная команда Энергобанка и «Диасофта» за три месяца внедрила и запустила в промышленную эксплуатацию систему для автоматизации направлений: внутренний учет, межбанковское кредитование, конверсионные операции и операции на рынке ценных бумаг.

Энергобанк много лет использует систему компании «Диасофт». На данный момент автоматизированы основные направления деятельности банка, а внедрение решения для работы на финансовых рынках стало финальной частью масштабного совместного проекта партнеров.

«С наличием автоматизированной системы мы получили возможность развивать бизнес на финансовых рынках с гарантией бесперебойной работы банка при увеличении его объемов», – сказал Рустем Исмагилов, директор казначейства Энергобанка.

«Стремительные темпы развития рынка сегодня требуют соответствующей скорости реализации проектов в банках. В проекте с Энергобанком были свои сложности и нюансы по учетной политике. Но любые вопросы удавалось решать оперативно за счет вовлеченности и нацеленности на результат команды банка и «Диасофт», – отметил Кирилл Золотых, директор департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт».

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