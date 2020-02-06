Безопасность
Исследование: киберугроза еще никогда не была так высока
ИТ-бизнес
Октавиан Танасе, NetApp: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
Интеграция
Михаил Родионов, Fortinet: ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

«Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health

Интеграция Инфраструктура

Сервис N3.Health, разработанный компанией «Нетрика» для интеграции информационных систем негосударственных клиник, лабораторий и страховых компаний, пополнился еще одним участником. К платформе N3.Health подключился разработчик медицинских информационных систем – компания «Пост модерн текнолоджи».

Платформа N3.Health – решение в сфере цифровой медицины, которое позволяет участникам рынка обмениваться разнообразными данными о здоровье. Подключившись к N3.Health, разработчики медицинских информационных систем могут предложить своим клиентам, негосударственным клиникам, дополнительные возможности по созданию современных цифровых сервисов для пациентов.

Медицинская информационная система «Медиалог», разработанная компанией «Пост модерн текнолоджи», – одно из самых популярных решений для автоматизации медицинских учреждений. Его использует более 1 тыс. российских клиник, и теперь они смогут предоставить пациентам онлайн-запись по полису ДМС через личный кабинет, а также возможность получать в электронном виде результаты лабораторных исследований, врачебные заключения, выписные эпикризы и другие медицинские документы.

«Цель проекта N3.Health – собрать на одной платформе как можно больше участников экосистемы цифрового здравоохранения: ведущих разработчиков медицинских информационных систем, крупные лабораторные службы, страховые компании и клиники. Мы уже работаем более чем с 30 разработчиками МИС. Благодаря этому около тысячи медицинских учреждений получают доступ к нашим сервисам. Подключаясь к платформе N3.Health, клиники получают возможность объединять данные пациентов и формировать интегрированную электронную медицинскую карту, обмениваться данными с партнерскими медицинскими учреждениями и выполнять требования Минздрава по передаче данных в государственные информационные системы», – отметил директор по развитию направления «Здравоохранение» компании «Нетрика» Владимир Соловьев.

С помощью подключения к N3.Health частные клиники также смогут выполнить требования законодательства о передаче данных в ЕГИСЗ, изложенные в постановлении Правительства РФ от 5 мая 2018 г. № 555. Проект N3.Health является официальным оператором «иных систем», имеющих право передавать сведения в государственные информационные системы.

Другие материалы рубрики

Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли

Минкомсвязи объяснило, кого возьмут в «цифровые замминистры»

Рейман не получит от «Ангстрема» 2,1 миллиарда. Власти запретили платить

Сбербанк выбирает систему за 900 миллионов. В финале софт из США и российское ПО

Почему программные роботы RPA стали вдруг так популярны?

Минкомсвязи придется заплатить «Ростелекому» 314 миллионов по долгам прежнего министра

Техника

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей

Лучшие наушники с шумоподавлением: выбор ZOOM

Обзор смартфона OPPO A5 2020: экономия без компромиссов

Топ-9 программ для создания 3D-моделей
Показать еще
Тема месяца

Обзор: ИТ-тренды 2020

Индексы «ИТ-тренды CNews 2020» и «ИТ-тренды CNews 2020 Реальный сектор».

Профиль месяца

На какие проекты расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет

Игорь Никитин

министр ИТ Пермского края

Какое железо выбрать для приватных облаков Артак Оганесян, Epam: Искусственный интеллект заменит кадры, но не таланты