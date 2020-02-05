TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E

TP-Link представила в России новую гибридную Wi-Fi mesh-систему TP-Link Deco P9 с поддержкой передачи данных по технологии Powerline и Wi-Fi 6 PCI Express адаптер Archer TX3000E.

TP-Link Deco P9 – это Wi-Fi mesh-система со скоростью передачи данных до 867 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц, которая также позволяет передавать данные между модулями на скорости до 1000 Мбит/с по стандарту Powerline. Стандарт Powerline позволяет использовать электрическую проводку для формирования более надёжной mesh-сети между модулями и создавать поистине бесшовное покрытие.

Одновременная поддержка Powerline и Wi-Fi позволяет Deco P9 обеспечивать более высокую общую скорость передачи данных внутри сети, а также более надёжное покрытие на большой площади – благодаря лучшему преодолению препятствий в виде толстых стен. Комплект из двух модулей способен покрывать площадь до 370 квадратных метров, а комплект из трёх модулей – до 560 квадратных метров.

Каждый модуль Deco P9 обладает чипсетом от Qualcomm, двумя гигабитными портами Ethernet с автоматическим распознаванием WAN/LAN, а также двумя встроенными двухдиапазонными антеннами. Модули Deco P9 могут работать как в режиме роутера, так и в режиме точек доступа и поддерживают такие беспроводные технологии, как TP-Link Mesh, MU-MIMO, Beamforming, Band Steering, Auto Path selection и Self-Healing.

Первоначальная настройка устройств производится из мобильного приложения Deco, доступного для смартфонов на операционных системах Android и iOS. В приложении доступна функция продвинутого родительского контроля, которая позволяет создавать профили пользователей, фильтровать нежелательный контент, а также ограничивать по времени доступ в интернет.

Система TP-Link Deco P9 позволяет подключать к ней до 100 беспроводных клиентов, а также способна объединяться с другими моделями Deco для формирования единой бесшовной Mesh-сети с едиными именем Wi-Fi.

Адаптер Archer TX3000E PCI Express с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Новое устройство позволяет подключать персональные компьютеры к Wi-Fi сетям нового поколения, а также подключать к компьютерам различные беспроводные аксессуары с поддержкой Bluetooth 5.0.

TP-Link Archer TX3000E обеспечивает беспроводную передачу данных со скоростью до 2402 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц и до 574 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц от роутера с поддержкой Wi-Fi 6 и обладает широкой зоной приёма сигнала благодаря двум внешним антеннам с высоким усилением. Благодаря подключению на такой скорости пользователи смогут отказаться от использования лишних Ethrenet-кабелей и получать высококачественный контент или играть в онлайн-игры на скорости, которая в 2,5 раза превышает гигабитное кабельное подключение.

Archer TX3000E оборудован чипсетом от Intel, радиатором для охлаждения, а также встроенным адаптером Bluetooth 5.0. В комплекте с устройством поставляется магнитное основание с метровым радиочастотным кабелем, которое позволит удобно размещать антенны на удалении – для наиболее эффективного приёма Wi-Fi сигнала. Адаптер может устанавливаться в персональные компьютеры типа «tower», а также «mini-tower» – благодаря низкопрофильной планке, которая тоже идёт в комплекте.

Archer TX3000E поддерживает MU-MIMO и различные технологии модуляции, включая DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM и 1024-QAM, а также обладает поддержкой стандарта шифрования WPA3.

Mesh-системы TP-Link Deco P9 (2-pack) и (3-pack) будут доступны в розничных и онлайн-магазинах по рекомендованной цене в 14 990 и 21 990 рублей соответственно. Гарантийный срок на устройства – 3 года.

Archer TX3000E будет доступен в розничных и онлайн-магазинах по рекомендованной цене в 3 990 рублей. Гарантийный срок устройства – 3 года.