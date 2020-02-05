ABB представит новые интеллектуальные датчики Smart Sensor

ABB представит новые интеллектуальные датчики Smart Sensor для врывозащищенного оборудования на выставке Hannover Messe 2020. Новый продукт расширит область применения интеллектуальных датчиков ABB с конструкцией нового поколения для силовых агрегатов во взрывоопасных зонах. Предприятия химической и нефтегазовой промышленности теперь смогут использовать экономически эффективный способ мониторинга состояния своего взрывозащищенного оборудования в широком спектре установок.

Беспроводные датчики Smart Sensor мониторят ключевые параметры и дают детальную информацию о состоянии и производительности таких установок, как электрические двигатели и насосы. Состояние оборудования, установленного в труднодоступных и опасных местах теперь можно отследить дистанционно. Объединение возможностей непрерывного мониторинга и анализа данных означает, что пользователи могут заранее планировать техническое обслуживание оборудования, сократить время простоя и продлить срок его службы.

«Благодаря уникальному опыту АВВ в сфере диагностики и мониторинга оборудования для взрывоопасных зон новое поколение датчиков Smart Sensor обеспечивает доступ к высокоточным данным, — сказал Тейо Карна, руководитель по развитию технологии ABB Ability Smart Sensor группы ABB. — Новые датчики стали еще более чувствительными и позволят нашим клиентам обнаружить проблему на раннем этапе. Датчики позволяют отслеживать еще больше параметров на большей удаленности при беспрецедентно высокой продолжительности жизни источника питания».

Новые датчики оснащены батареей, которая работает в три раза дольше, чем любые другие аналоги. Они полностью герметичны, имеют степень защиты IP66/67 и могут быть установлены прямо на оборудование за пару минут при помощи простейшего монтажного кронштейна.

Осуществлять связь с датчиком можно с помощью смартфона, планшета, ПК и стационарного роутера, благодаря современным технологиям Bluetooth и WirelessHART. Новая конструкция антенны увеличила относительную зону покрытия сенсора, и теперь осуществлять связь с сенсором возможно на расстоянии пары сотен метров (без преград).

Еще одна отличительная характеристика нового продукта — улучшенная чувствительность датчика к малейшим изменениям состояния оборудования. Благодаря этому есть возможность, заблаговременно сообщить о зарождающемся повреждении подшипника. Эта возможность генерировать большой объем данных существует благодаря взаимодействию современной интегрированной электроники и уникальных алгоритмов, созданных на основе передового опыта ABB в электроприводе. Это поможет пользователям и обслуживающему персоналу предупредить возможные выходы оборудования из строя, заблаговременно предприняв необходимые действия.

Сейчас завершается этап получения сертификатов, необходимых для работы во взрывоопасных зонах — ATEX, IECEx, и NEC. Другие сертификаты будут получены в текущем году.