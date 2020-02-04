Navicon Pharma BI доступен из облака Microsoft Azure

Navicon перевел свое аналитическое решение для фармпроизводителей Navicon Pharma BI на облачную платформу Microsoft Azure. Теперь клиенты компании смогут использовать возможности сервисов Azure Data Platform, в том числе инструменты для работы с большими данными и ИИ, а также сократить затраты на локальную инфраструктуру.

Решение Navicon Pharma BI призвано упростить принятие управленческих решений основе анализа продаж и коммуникаций с клиентами, динамики рынка и конкурентов, а также оценить результаты работы с аптечными сетями и дистрибьюторами.

После перевода Navicon Pharma BI в облако Microsoft Azure у клиентов интегратора появились следующие возможности: использовать сервисы продвинутой аналитики больших данных и ИИ; получать качественный сервис в любой точке мира на любом устройстве; сократить CAPEX на локальную инфраструктуру и гибко управлять затратами на облачные услуги; оперативно масштабировать ресурсы облачного хранилища и вместе с ними вычислительные возможности Azure, что особенно актуально в период финансового закрытия или расчета KPI и бонусов сотрудников.

Теперь системный интегратор будет предоставлять три варианта развертывания Navicon Pharma BI.

Развертывание решения на локальных серверах фармкомпаний. Такой способ актуален для тех, у кого уже есть необходимые вычислительные мощности или чья политика безопасности не предусматривает размещения данных в облачной среде.

Использование гибридного сценария. Он подойдет компаниям, которые хотят получить все преимущества использования облака, и при этом хранить данные в локальной инфраструктуре.

Использование облачного сценария. Подойдет для широкого спектра компаний, которым для необходимы возможности дополнительных инструментов Azure Data Platform – сервисов аналитики больших данных и ИИ. Кроме того, компании, кто только начинает развивать собственные BI-компетенции, смогут снизить цену эксперимента, начав с небольших мощностей без капитальных затрат.

«Мы выбрали надежную и безопасную платформу облачных вычислений Microsoft Azure, так как на российском рынке это наиболее комплексный продукт, позволяющий работать с данными разных объемов, разной структуры и степени подготовленности. Решение Navicon Pharma BI отлично интегрируется с облаком Azure, что позволяет выстраивать полный цикл сбора, подготовки и анализа данных. Кроме того, облако Microsoft включает в себя не только традиционные BI-инструменты, но и сервисы продвинутой аналитики вроде инструментов для обработки Big Data и ИИ. Все это открывает для наших клиентов новые возможности для прогнозирования и принятия важных для бизнеса решений», – отметил Максим Озеров, директор проектов FMCG&Pharma в компании Navicon.

«Microsoft стимулирует создание партнерских решений, дающих конкурентное преимущества компаниям различных индустрий. Теперь аналитическое решение для фармкомпаний можно развернуть, используя облачный и гибридный сценарии, что даст возможность клиентам Navicon воспользоваться всеми преимуществами облачной модели потребления ИТ, например, доступностью решения в любой точке мира с любого устройства, – сказала Татьяна Горлина, руководитель отдела партнерских продаж Microsoft в России. – Размещение Navicon Pharma BI в облаке Azure – крайне важный шаг для интегратора: это упростит компании выход на международные рынки».