«Автоматика» увеличила объем реализации фискальных накопителей на 75%

За 2019 г. концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» увеличил объем производства и реализации фискальных накопителей на 75% по сравнению с 2018 г. Фискальный накопитель предназначен для криптографической защиты фискальных данных и является одним из ключевых продуктов, реализуемых концерном в рамках стартовавшей в 2018 г. программы диверсификации.

Фискальный накопитель представляет собой криптографический модуль (элементную плату) кассового аппарата, основной функцией которого является защита и шифрование всех фискальных данных, а также их хранение в электронном виде.

Продукт оснащен ключом фискального признака и имеет возможность накапливать информацию в электронном виде для дальнейшей ее передачи в Федеральную налоговую службу. Решение концерна позволяет выполнить требования ФЗ №54 «О применении контрольно-кассовой техники», который предполагает обязательную замену электронной контрольной ленты на фискальный накопитель.

Концерн «Автоматика» является одним из крупнейших поставщиков и производителей фискальных накопителей в России. Изделия концерна полностью совместимы с любыми моделями контрольно-кассовой техники, включенными в государственный реестр и применяемыми в настоящее время. Они способны хранить до 250 тыс. записей, рассчитаны на эксплуатацию в течение 36 месяцев и имеют конкурентную цену для рынка фискальных накопителей.

«Концерн "Автоматика" развивает высокотехнологичные решения в сфере информационной безопасности, в первую очередь, ориентируясь на потребности современного рынка. Специалисты концерна активно работают над совершенствованием функциональных характеристик фискального накопителя, а также над увеличением объемов производства путем оптимизации логистических и производственных схем. В этом году мы планируем обеспечить потребности четверти российского рынка фискальных накопителей и постепенно наращивать объемы при условии роста потребностей рынка», – сказал генеральный директор концерна Владимир Кабанов.