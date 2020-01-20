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ЗПК «1С:Предприятие 8s» сертифицирован для работы с информацией, составляющей гостайну

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Фирма «1С» выпустила защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s» (ЗПК «1С:Предприятие 8s»), который может использоваться в информационных системах, обрабатывающих информацию, составляющую государственную тайну.

ЗПК «1С:Предприятие 8s» сертифицирован в системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации № РОСС RU.0001.01БИ00 и имеет сертификат соответствия № 4183 (выдан ФСТЭК России 04 декабря 2019 г., действителен до 04 декабря 2024 г.).

Сертификат удостоверяет, что защищенный программный комплекс «1С:Предприятие 8s» имеет встроенные средства защиты от несанкционированного доступа к информации, реализует функции идентификации и аутентификации, управления доступом, регистрации событий безопасности, восстановления информации, очистки памяти и контроля целостности.

Согласно сертификату, комплекс соответствует требованиям по безопасности информации, установленным в руководящем документе «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля недекларированных возможностей» (Гостехкомиссия России, 1999) – по второму уровню контроля и техническим условиям ТУ 46.73827463.58.29.21-ЗПКС-01-2017 при выполнении указаний по эксплуатации, приведенных в формуляре 46.73827463.58.29.21-ЗПКС-01 30 01.

«1С:Предприятие 8s» функционирует в среде операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition 1.6 РУСБ.10015-01 с использованием СУБД PostgresSQL 9.6 из состава ОС СН Astra Linux Special Edition 1.6.

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