Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию»

Банк Хоум Кредит запустил голосового помощника «Марию» на горячей линии банка. Сейчас «Мария» успешно проводит голосовую идентификацию по телефону и помогает сгенерировать ПИН-код к карте Банка Хоум Кредит.

Уникальная особенность «Марии» состоит в том, что она помогает создавать ПИН-коды при звонках и с мобильных, и с городских телефонов. В обоих случаях бот проведет полноценную идентификацию клиента по технологии, разработанной специально для Банка Хоум Кредит. Это обеспечивает высокое качество идентификации и безопасность данных клиентов.

Характеристики помощника выбирались на голосовании, в котором участвовали более 2 тысяч сотрудников банка. Подавляющее большинство проголосовало за женский голос бота. Среди предложенных имен с небольшим отрывом победило имя «Мария».

«Мы очень хотели сделать нашего помощника максимально «человечным». «Мария» говорит голосом одной из сотрудниц банка. Конкурс на выбор голоса был очень непростым, претендентов было много. Банк организовал у себя студию звукозаписи, а победительница прошла курс подготовки дикторов. С момента запуска помощью «Марии» воспользовалось более половины обратившихся на горячую линию клиентов, которым нужно было сгенерировать ПИН-код к карте. Мы ожидаем, что число таких обращений будет расти. Сейчас мы работаем над улучшением навыка распознавания речи и расширением функций голосового бота», — сказала Наталия Бибетко, начальник управления автоматизации сервисного обслуживания Банка Хоум Кредит.

«По инициативе команды заказчика - Банка Хоум Кредит - на базе технологий Omilia были разработаны и внедрены уникальные сервисы по голосовой идентификации клиентов, которые, по моим данным, не имеют аналогов не только в России, но и в мире. Уже на старте мы получили очень впечатляющие результаты. Я уверен, что передовые технологии Omilia и профессионализм команды вендора, партнера и заказчика позволят банку предоставить сервис, который будет формировать только положительный клиентский опыт», — отметил Платон Бегун, директор по развитию бизнеса компании Omilia в России.

«Банк Хоум Кредит поставил перед нами действительно амбициозную задачу: реализовать уникальный автоматизированный сервис для проведения активных операций с помощью Voice bot. Применяемое решение позволяет верифицировать клиентов без участия оператора контактного центра банка. Команде проекта CTI совместно с Omilia и Банком Хоум Кредит удалось успешно справиться с поставленной задачей. Сейчас мы работаем над дальнейшим совершенствованием голосового помощника», — сказал Альберт Исламов, директор департамента коммуникационных сервисов компании CTI.