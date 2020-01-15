Kingston представила корпоративный NVMe SSD для дата-центров

Kingston Digital, Inc., подразделение по производству флеш-памяти Kingston Technology, Inc., объявила о выходе нового SSD для центров обработки данных. Загрузочный диск DC1000B в форм-факторе M.2 с интерфейсом NVMe подходит для серверов, оснащённых одним или двумя слотами M.2 NVMe. Таким образом, появляется возможность сохранить фронтальные 2,5-дюймовые отсеки для дополнительных ёмкостей для хранения данных.

DC1000B разработан в форм-факторе 2280, включает встроенную защиту от потери питания и обладает выносливостью 0,5 DWPD, что продлевает срок его службы. Kingston DC1000B может похвастаться отличной производительностью, скоростью работы до 3,2 ГБ/с и 205 тысяч IOPS, и предназначен для загрузки, а также для кэширования и ведения журналов приложений.

«Хотя форм-фактор M.2 изначально был разработан для клиентских компьютеров, небольшие физические размеры и высокая производительность делают его привлекательным и для использования на серверах, — отметил Кит Шимменти (Keith Schimmenti), руководитель направления корпоративных SSD Kingston. — DC1000B создан специально для новейших серверов, как white box, так и от OEM-производителей серверов категории Tier 1, которые используют SSD-накопители формата M.2 NVMe для загрузки. Новинку также можно настроить в качестве локального кеш-накопителя».

DC1000B — это высокопроизводительный твердотельный NVMe-накопитель в форм-факторе M.2 (2280), использующий интерфейс PCIe Gen 3.0 x 4 с 3D TLC NAND. Новинка станет экономичным загрузочным накопителем для центров обработки данных, так как предназначена именно для использования на сервере. Диск идеально подходит для использования в стоечных серверах большого объема в качестве внутреннего загрузочного накопителя, а также в специализированных системах, где требуется высокопроизводительный SSD M.2 со встроенной защитой от потери питания (PLP). DC1000B разработан для обеспечения производительности корпоративного уровня и гарантирует минимальные задержки, нехарактерные для клиентских твердотельных накопителей.

DC1000B выпускается в емкостях 240 ГБ и 480 ГБ, сопровождается ограниченной пятилетней гарантией, бесплатной технической поддержкой и надежностью Kingston. Для получения дополнительной информации посетите Kingston.com.

Особенности и технические характеристики корпоративного SSD Data Center 1000B. Производительность M.2 (2280) NVMe: скорость до 2,6 ГБ/с и 200 тысяч IOPS. Оптимизированный для серверов загрузочный диск: подходит для рабочих нагрузок при загрузке, а также для кэширования и ведения журналов приложений. Встроенная защита от потери питания (PLP): снижена вероятность потери и/или повреждения данных при неожиданном отключении питания. Оптимизация отсеков: перенос загрузочного диска внутрь освобождает передние отсеки для дополнительного пространства для хранения данных.

Форм-фактор: M.2 —22 мм x 80 мм (2280). Интерфейс: PCIe NVMe Gen 3 x 4. Самошифрующийся диск (SED): 256-битное AES-шифрование. Количество циклов перезаписи (TBW): 240 ГБ – 248 TBW, 480 ГБ – 475 TBW. Корпоративные SMART-инструменты: отслеживание надежности, статистика использования, оставшийся ресурс SSD, выравнивание износа, температура.