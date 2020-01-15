ГК «Корус консалтинг» поможет «Сервье» мигрировать на платформу Microsoft BI

ГК «Корус консалтинг» завершила аудит BI-системы в российском подразделении фармацевтической компании «Сервье». Полученные результаты станут основой для миграции аналитических приложений на новую платформу Microsoft BI.

«Сервье» – международная фармацевтическая компания, вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире. Компания имеет представительства в 149 странах на пяти континентах, в которых работают 22 тыс. сотрудников, в том числе 1,5 тыс. в России. В России «Сервье» также представлена Центром научных исследований и разработок и фармацевтическом заводом полного цикла, расположенным в Новой Москве.

В 2019 году «Сервье» приняла решение унифицировать все аналитические приложения компании на одной платформе. В качестве стандарта в области BI компания «Сервье» выбрала решение от Microsoft.

На текущий момент российское подразделение компании использует целый ряд приложений, разработанных для предоставления отчетности по различным аспектам деятельности. Решение от Microsoft планируется использовать для стандартизации ИТ-процессов компании «Сервье» и построения комплексной системы аналитической отчетности.

«В условиях высокой конкуренции нам важно использование облачных BI решений, которые позволят доставлять необходимую аналитическую информацию менеджерам на любые устройства в режиме 24 на 7. Для решения этой задачи мы решили обратиться к интегратору, который обладает глубокими компетенциями по целому ряду платформ в области анализа данных», – сказал Александр Яковлев, директор по информационным технологиям компании Сервье по странам ЕАЭС.

Таким партнером для компании «Сервье» стал «Корус консалтинг», партнер высшего уровня многих производителей BI-решений, в том числе и золотой партнер корпорации Microsoft по направлению Data Analytics. Специалисты практики BI ИТ-компании провели аудит существующей системы отчётности, включая визуальную часть, источники и потоки данных. Эксперты изучили и описали приложения и алгоритмы формирования данных, выделили ключевые факторы, которые повлияют на проект миграции на новую платформу, а также разработали целевую архитектуру и дорожную карту работ.

«Новое решение на базе Microsoft BI сохранит логику существующих аналитических приложений. При этом без ущерба для функциональности вся отчетность будет интегрирована в единую BI-среду глобальной корпорации», – отметил Алексей Алдашкин, руководитель направления Microsoft BI департамента аналитических решений ГК «Корус консалтинг».