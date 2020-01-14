Hitachi Vantara названа ведущим производителем объектных хранилищ в четвертый раз подряд

Hitachi Vantara, дочернее предприятие Hitachi, Ltd., снова вошла в категорию лидеров по результатам оценки поставщиков объектных систем хранения в отчете International Data Corporation (IDC) MarketScape: Worldwide Object-based Storage 2019 Vendor Assessment.

«Платформа Hitachi Content Platform (HCP) предлагает заказчикам пути постепенного повышения ценности и монетизации данных. Так, она обеспечивает гибкость инфраструктур наряду со средствами обогащения и защиты данных, – сказала Амита Потнис (Amita Potnis), руководитель исследований в области файловых и объектных СХД компании IDC. – Hitachi Vantara продолжает обновлять комплекс решений HCP, расширяя поддержку рабочих нагрузок благодаря способности платформы распределять данные по уровням в любых средах хранения, будь то флэш-накопители, дисковые, ленточные, оптические устройства или общедоступные облачные сервисы. Это серьезно укрепляет позиции компании на рынке объектных хранилищ».

Разработанный Hitachi Vantara комплекс решений Hitachi Content Platform (HCP) обеспечивает возможность выбирать предложения, соответствующие требованиям организации, и создавать масштабируемые, адаптируемые и полнофункциональные системы. Программно-аппаратная платформа HCP в сочетании с решением HCP for Cloud Scale способна обеспечить поддержку как традиционных приложений, так и работающих на базе новых технологий: интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения.

«Решения для хранения данных на базе объектных хранилищ пользуются огромным спросом, поскольку позволяют справиться с рядом важнейших задач по управлению данными, стоящих перед компаниями. Это такие задачи, как организация уровней хранения, защита данных, управление данными в гибридных и мультиоблачных средах и глобальное управление корпоративной информацией, – отметил старший директор по маркетингу продуктов Hitachi Vantara Скотт Бейкер (Scott Baker). – Компания Hitachi, в четвертый раз подряд ставшая лидером среди производителей объектных СХД, продолжает удерживать ведущие позиции на рынке, благодаря которым заказчики могут модернизировать стратегии хранения, защиты и доступа к данным в эпоху DataOps».

Hitachi Content Platform позволяет организациям обеспечить интеллектуальное хранение, пополнение, активацию и монетизацию своих данных. HCP предусматривает высокую масштабируемость и линейную производительность, интеллектуальное управление данными, обеспечение нормативно-правового соответствия, автоматизацию эксплуатации при стоимости владения ниже аналогичных систем. Комплекс решений HCP объединяет в себе объектную СХД, средства синхронизации и совместного использования файлов, шлюзы к облачному хранилищу и развитые средства поиска и анализа данных. Все это позволяет создать интегрированную, простую и интеллектуальную облачную систему хранения.

В ходе подготовки отчета IDC MarketScape эксперты оценили 13 ведущих поставщиков объектных систем хранения. Оценка проводилась с учетом стратегии развития продуктов и функциональных возможностей решений. На основе этих факторов был составлен рейтинг, отражающий результативность производителя сейчас и в будущем, а также его способность представлять на рынке успешные решения для объектных СХД.