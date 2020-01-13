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RCNTEC представила облачный сервис для управления электропитанием

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

RCNTEC анонсировала запуск облачной системы RPCM.CLOUD для управления инфраструктурой электропитания на базе интеллектуальных модулей управления электропитанием RPCM Smart PDU. Бета–тестирование платформы продолжалось на протяжении года.

Интеллектуальные модули управления электропитанием RPCM Smart PDU помогают клиентам снизить простои оборудования, увеличить Uptime и экономить на капитальных и эксплуатационных затратах. По мере роста ИТ-инфраструктуры или расширения географии бизнеса возникает необходимость создания централизованной системы мониторинга и управления.

Сами по себе RPCM Smart PDU уже обеспечивают широкие возможности по интеграции с известными системами мониторинга и управления благодаря SNMP и REST API. Однако построение такой функциональности с нуля требует больших усилий для создания, обеспечения отказоустойчивости решения и его поддержки. Более того, в современном мире инженерам необходимо зачастую необходимо обеспечить безопасный удалённый доступ к данным для принятия быстрых и корректных решений.

Важный момент — это отладка. Одно дело отрабатывать взаимодействие системы управления электропитанием в тестовой среде, другое дело — в производство, когда подключено и работает критичное оборудование для бизнеса.

Для решения задачи контроля и управления RCNTEC предоставляет RPCM.CLOUD бесплатно. Каждому купленному RPCM с активной гарантийной (или расширенной) поддержкой предоставляется бесплатный доступ к облаку.

Список преимуществ решения включает Dashboard с данными от всех RPCM Вашей компании в едином экране; детальные графики тока, напряжения, частоты и мощности (активной, реактивной и полной) для каждого ввода и вывода всех RPCM; управление жизненным циклом всего парка RPCM для поддержания в актуальном состоянии версий ПО и гарантии. Доступ к обновлениям программного обеспечения RPCM и информации о сроках окончания поддержки.

Журналы и телеметрия для решения сложных технических проблем и обнаружения несанкционированного потребления электроэнергии; привязка RPCM к географическим точкам для быстрого поиска элементов Вашей электрической инфраструктуры на карте; гибкий мониторинг суммарного потребления по каждому вводу и выводу за интересующие временные промежутки; возможность интерактивного масштабирования графиков для уточнения потребления киловатт часов в интересующие промежутки времени; визуальное прогнозирование месячного потребления электроэнергии оборудованием для различных режимов нагрузки; быстрый поиск по всей инфраструктуре электропитания благодаря возможности сортировки по потреблению, накопленным значениям КВЧ и другим значениям, а также фильтрации по именам, описаниям и проблемным статусам.

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