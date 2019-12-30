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ИК «ЛОКО-Инвест» внедрила «Синтегро ОСБУ»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

«Синтегро консалтинг» объявила о внедрении «Синтегро ОСБУ» ИК «ЛОКО-Инвест». До проекта с «Синтегро консалтинг» ИК «ЛОКО-Инвест» вела учёт по ОСБУ в нескольких отдельных системах: для бухгалтерского учёта, налогового учёта и управления ценными бумагами.

Для получения справочной информации по финансовым инструментам и сделкам по ценным бумагам инвестиционной компании приходилось выгружать с сайта «Национального расчетного депозитария» (НРД) файл формата xml и загружать в свою систему.

Инвестиционной компании нужно было создать единую учётную систему и настроить автоматическую загрузку информации с сайта НРД.

Руководитель проекта со стороны «Синтегро консалтинг» Денис Марчук отметил: «Использование «Синтегро ОСБУ» позволило уйти от использования трёх систем: весь необходимый функционал есть в ней. Также мы решили проблему «ручной» выгрузки-загрузки файла от депозитария. Теперь сотрудники клиента подключаются к базе данных НРД напрямую».

Функция подключения к базе данных депозитария появится в ближайших релизах «Синтегро ОСБУ» и будет доступна всем клиентам.

Главный бухгалтер ИК «ЛОКО-Инвест» Татьяна Волкова сказала: «По плану работ предполагалось, что специалисты Синтегро проверят работу блоков системы на данных января 2019 года, а мы самостоятельно внесём данные с февраля по июнь. Фактически Синтегро выполнил работы быстрее, и мы смогли перенести больше данных – по октябрь включительно. Мы довольны работой проектной команды Синтегро и результатами проекта. Сейчас наше сотрудничество продолжается в рамках договора поддержки».

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