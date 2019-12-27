«Норбит» разрабатывает CRM-систему для «Электролюкс Рус»

«Норбит» (входит в группу «Ланит») сообщила о том, что разрабатывает CRM-систему для сервисного контакт-центра в «Электролюкс Рус» – компании, специализирующейся на продаже бытовой техники. В основу системы легла платформа «Битрикс24». Новое решение позволяет обрабатывать поток обращений, поступающих через контакт-центр, электронную почту и социальные сети.

Инструменты CRM-системы помогают управлять ключевыми бизнес-процессами: консультациями клиентов, продажами товаров и услуг, а также проведением маркетинговых кампаний. Решение собирает данные актуальных и потенциальных клиентов в единой мастер-базе, которую, в том числе, используют для маркетинговых мероприятий. В системе настроены инструменты для работы с претензиями и отслеживания SLA (уровня сервиса) по ним.

CRM на «Битрикс24» выступает ключевым звеном между другими сервисами компании: телефонией для контактного центра, социальными сетями и системами, отвечающими за сервисный ремонт и проведение маркетинговых мероприятий.

Екатерина Акименко, директор департамента клиентского сервиса и потребительской поддержки «Электролюкс Рус», сказала: «От проекта мы ожидаем получить не только удобный инструмент для сотрудников контакт-центра и сократить трудозатраты на обработку входящих обращений, но и получить заветную «золотую карточку клиента», которая позволит нам эффективно обслуживать обращения клиентов, так как Electrolux стремится обеспечить лучший клиентский опыт на всех стадиях потребительского пути – от поиска бытовой техники до решения проблем на стадии владения. В наших планах объединение нескольких подразделений в рамках единой системы».

Антон Чехонин, генеральный директор компании «Норбит», сказал: «"Электролюкс Рус" мы предложили "Битрикс24", поскольку платформа обладает необходимыми инструментами для организации процессов обслуживания клиентов и дополнительной функциональностью для выстраивания внутреннего взаимодействия. Уверен, наш заказчик убедится в эффективности выбранного решения и получит желаемый результат от данного проекта».