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«Автоматика» предложила проекты по автоматизации ЖД-инфраструктуры

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Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» предложил «Российским железным дорогам» (РЖД) ряд инновационных проектов по автоматизации работы железнодорожной инфраструктуры, в частности, автоматическую систему контроля целостности цистерн при транспортировке и другие решения. Представители РЖД проявили большой интерес к предложениям концерна и вынесли на обсуждение возможность дальнейшей реализации проектов, отмечают в концерне.

9 декабря 2019 г. в правительстве Пензенской области состоялся круглый стол на тему «Трансфер инноваций: от идеи к реализации». Представители РЖД рассмотрели предложенные пензенскими производственными предприятиями инновационные проекты по автоматизации работы железнодорожной инфраструктуры.

Так, ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика», предложило техническое решение, позволяющее в автоматическом режиме осуществлять контроль целостности цистерны при транспортировке грузов. Решение позволит контролировать плотность прилегания клапана нижнего сливного прибора цистерны и предотвращать разлив топлива, ликвидируя опасные экологические последствия и предотвращая финансовые потери РЖД.

Представители РЖД проявили высокий интерес к проекту «Электроприбора» и отметили актуальность проблемы транспортировки грузов в настоящее время. После мероприятия на территории ПО «Электроприбор» было проведено совещание с представителями РЖД, посвященное возможностям реализации предлагаемого решения и его техническим аспектам.

«Концерн "Автоматика" создает высокотехнологичные проекты по ряду приоритетных направлений, способствующих дальнейшему успешному развитию и цифровой трансформации российских железных дорог. Мы готовы предлагать нашим заказчикам современные решения, позволяющие повысить экономическую эффективность их деятельности, обеспечить безопасность населения и улучшить экологическую ситуацию в нашей стране», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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