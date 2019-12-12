«Инфосистемы Джет» расширила продуктовый портфель решениями «Аванпост»

«Инфосистемы Джет» заключила соглашение о сотрудничестве и стала золотым партнером (Partner Gold) российского разработчика систем идентификации и управления доступом «Аванпост». Теперь ИТ-компания сможет внедрять и предоставлять техническую поддержку решений на базе линейки программных продуктов Avanpost IDM, PKI, SSO и Web SSO для управления доступом.

С 2005 г. ИТ-компания «Инфосистемы Джет» реализовала более 30 проектов на базе 7 различных IdM-платформ для крупных организаций из различных секторов экономики. За развитие направления в компании отвечает Центр прикладных систем безопасности: в его составе действует выделенное подразделение численностью более 40 человек, которое обеспечивает полный цикл построения систем управления доступом. Такие решения помогают компаниям централизовать и автоматизировать управление учетными записями и правами доступа персонала к корпоративным информационным системам, а также повысить уровень контроля над использованием информационной инфраструктуры.

«Обладая глубокой экспертизой по различным IdM-решениям, “Инфосистемы Джет” зарекомендовала себя как надежный партнер, который хорошо видит сильные и слабые стороны любого продукта этого класса. Мы ожидаем, что наше сотрудничество поможет российским компаниям не только повысить безопасность и эффективность автоматизации процесса управления доступом, но и будет способствовать развитию отечественного IdM-рынка в целом», — отметил Александр Санин, коммерческий директор «Аванпост».

По результатам свежего исследования «Инфосистемы Джет», «Аванпост» занимает первое место по количеству внедрений IdM-решений на российском рынке за последние 5 лет (на долю разработчика приходится 27 проектов из 99). Среди преимуществ Avanpost IDM — большое количество коннекторов к различным ИТ-системам российской и зарубежной разработки, нахождение решения в реестре отечественного ПО и наличие сертификата ФСТЭК.

«После всестороннего изучения продуктовой линейки Аванпост, направлений и динамики её развития, мы включили флагманский программный продукт Avanpost IDM в число используемых технологических IdM-платформ, что расширяет возможности наших заказчиков по выбору решения для автоматизации процессов управления доступом», — сказал Ярослав Жиронкин, начальник отдела IdM-решений Центра прикладных системы безопасности компании «Инфосистемы Джет».