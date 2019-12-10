Selectel внедрил новую систему управления выделенными серверами

Провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel разработал и внедрил новую систему управления выделенными серверами. Время от заказа до получения доступа к серверу сократилось до 120 секунд. Все операции осуществляются в автоматическом режиме.

Серверы готовой конфигурации доступны к заказу онлайн в обновленной панели управления. Их подготовка и передача клиентам проходят без привлечения технических специалистов. На получение доступа к серверу без операционной системы уходит от 120 секунд до пяти минут. Установка выбранного заказчиком базового программного обеспечения происходит также автоматически.

Модернизирована система биллинга сервиса. Благодаря этому стали доступны динамические тарифные планы, и серверы готовых конфигураций можно арендовать посуточно без установочного платежа.

Помимо этого, в системе управления реализована поддержка API, что существенно упрощает работу с серверами.

Константин Ансимов, директор по развитию сервиса «Выделенные серверы» Selectel, сказал: «Последние полтора года мы посвятили автоматизации сервиса, чтобы полностью исключить инженеров из процесса предоставления услуги. Новая система управления превратила железные по природе серверы в bare metal cloud. Теперь выделенные серверы подходят, например, для быстрого увеличения мощностей в моменты пиковых нагрузок и для запуска проектов в сжатые сроки на короткий период времени. Даже работая над серьезными техническими изменениями, мы не забываем о приятных мелочах. Появилась такая и в этом релизе — новым серверам присваиваются имена известных ученых. Если легендарный "Эйнштейн" вызовет относительно противоречивые чувства, его можно заменить на гениального "Хокинга" или логичного "Гаусса"».

Оптимизирован и заказ серверов произвольных конфигураций. Новая версия онлайн-конфигуратора работает быстрее и лучше анализирует совместимость комплектующих. C его помощью заказчик может спроектировать сервер с произвольным количеством процессоров, модулей памяти, жестких дисков, сетевых и дополнительных устройств. Такая машина будет оптимально решать конкретные задачи. Для запуска сервера произвольной конфигурации требуется в среднем 1-2 рабочих дня.