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«Акрон» внедряет информационную систему управления складом

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Группа «Акрон», российский производитель минеральных удобрений, сообщил о том, что на своей производственной площадке в Великом Новгороде внедряет информационную систему, обеспечивающую автоматизацию управления складской работой – Warehouse Management System (WMS).

Данный проект вошел в программу глобального технического перевооружения складов «Акрона» и на текущий момент является одним из топ-4 ИТ-проектов группы «Акрон». Основной целью внедрения WMS является оптимизация процессов склада с помощью автоматизации управления складской работой.

Проект реализуется на центральном складе цеха комплектации «Акрона». Для его осуществления была разработана топология склада и введен в действие мобильный терминал, посредством которого кладовщик в полном объеме реализует свою функциональность.

Руководитель группы по планированию и организации бизнес-процессов «Акрона» Александр Матвеев отметил: «У нас было два пути: выбрать готовое решение или разработать WMS самим на базе нашей ERP-системы ИСА. Сначала рассматривали возможность приобретения нескольких вариантов готовых ИТ-решений, но позже решили, что нужного результата сможем достичь самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. В итоге разработанный нашей группой, совместно с департаментом по ИТ "Акрона", программный продукт полностью удовлетворил все наши запросы и может быть готовым решением для рынка».

Для отладки нового способа работы была выбрана отдельная зона централизованного склада «Акрона» – склад КИПиА, полный переход на новый принцип работы которого планируется завершить в декабре.

На новгородской площадке группы «Акрон» система WMS будет внедрена на всех складах к концу 2020 г.



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