«Барс груп» расширила свое решение послепродажного обслуживания

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, приступила к реализации стратегии создания и развития единого пространства интегрированной логистической поддержки (ИЛП). Переориентация существующих решений компании в сфере промышленности соответствует дорожной карте развития «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные технологии», которая была разработана в соответствии с Указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Системы «Барс груп» в сфере промышленности развиваются с 2016 года и функционально закрывают два крупных процесса: послепродажное обслуживание (ППО) и управления процессами ценообразования (ЦО). Блок ППО включают в себя учет и ведение истории номерных агрегатов и объектов, управление НСИ, мастером конфигураций, ремонтами, дефектами, ресурсами, наработками, рекламациями, бюллетенями, аналитикой и отчетами и общую подсистему хранения электронных документов. В свою очередь, блок ЦО автоматизирует бизнес-процессы по управлению калькуляциями себестоимости, прайс-листами, хранением выданных цен, расчетом заявок на расценку, формированием технико-коммерческих предложений (ТКП) и расчетно-калькуляционных материалов (РКМ), готовых к отправке заказчику.

Стратегическое развитие в сторону ИЛП включает в себя разработку модуля «Техническое обслуживание и ремонт», портала эксплуатанта и портала сервисной службы. В рамках модуля ТОиР станет возможным ведение программ ТОиР, формирование планов ТОиР по объекту, планирование потребности в кадровых ресурсах и материально-техническом обеспечении. Кроме того, будут разработаны типовые интеграционные механизмы с наиболее распространенными решениями в сфере систем материально-технического обеспечения, складского учета и управления документами (DMS).

«На данный момент в процессе создания сложных изделий задействовано сразу несколько участников. При этом основная нагрузка приходится именно на жизненный цикл изделия и его эксплуатацию, а значит, внедрение современных технологий, таких как интегрированная логистическая поддержка, становится жизненно необходимым для всех участников рынка - от производителя до конечного потребителя. Создание для них эффективной ИЛП - системы – не просто наша стратегия, в перспективе ее комплексное применение позволит принести компаниям значительный долговременный экономический эффект», - отметил заместитель генерального директора Николай Третьяков.