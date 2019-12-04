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«Автоматика» и «Технологии автоматизации и программирования» подписали соглашение о сотрудничестве

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» подписал соглашение о сотрудничестве с научно-техническим предприятием по разработке радиоэлектронного оборудования и микроэлектроники «Технологии автоматизации и программирования». Соглашением предусмотрено стратегическое партнерство компаний в области цифровизации, в частности по направлению «беспилотные технологии».

Подписантами выступили заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения концерна «Автоматика»» Александр Белов и заместитель генерального директора «Технологий автоматизации и программирования» Владимир Андропов.

«Услуги концерна "Автоматика" по обеспечению мониторинга протяженных промышленных объектов очень востребованы у заказчиков, в связи с этим мы расширяем партнерские связи. "Технологии автоматизации и программирования" – партнер, с которым планируется развивать проекты дистанционного мониторинга протяженных промышленных объектов, в том числе с применением беспилотных технологий. Мы надеемся на плодотворное сотрудничество по внедрению в производство передовых решений. Эта работа, несомненно, внесет свой вклад в цифровизацию российской экономики», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Главной целью соглашения является эффективное содействие сторон осуществлению научных исследований и разработок, созданию инновационных технологий и организации производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Основываясь на новейших достижениях науки и техники, компании считают необходимым сосредоточить свое внимание на совместном развитии научного и инновационного потенциала, в том числе в разработке, производстве и внедрении высокотехнологичной продукции, проведении перспективных исследований и развитии технологий.

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