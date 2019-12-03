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Schneider Electric представила новые модели ИБП Galaxy VS

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Schneider Electric представила расширение линейки трехфазных ИБП Galaxy VS – модульных систем, мощностями 120 и 150 кВт, разработанных для удовлетворения потребностей в бесперебойном питании ИТ-оборудования, общестроительных и промышленных нагрузок.

Благодаря компактности и продуманной конструкции Galaxy VS идеально подходит для периферийных вычислений и небольших дата-центров, где занимаемая площадь и удобство обслуживания являются одними из ключевых требований. С эффективностью до 99% и поддержкой литий-ионных батарей можно фактически удвоить реальный срок службы решения. Таким образом, ИБП Galaxy VS обеспечивает низкую стоимость владения в предлагаемом сегменте мощностей 20-150 кВт.

«Благодаря реализованным в ИБП Galaxy VS запатентованным инновационным техническим решениям инвертора и высокоэффективному режиму ECOnversion обеспечивается снижение стоимости владения и повышенная надежность при эксплуатации, – сказал Павел Пономарев, менеджер по развитию направления "Трехфазные ИБП" подразделения Secure Power компании Schneider Electric. – Этот ИБП отлично подходит как для периферийных вычислений (EDGE), так и для более крупных серверных комнат региональных дата-центров, для тех заказчиков, кто стремится внедрять инновационные системы для различных применений. Компактная и модульная архитектура делает Galaxy VS проще в установке и надежней в эксплуатации по сравнению с ранее использовавшимися классическими ИБП, что экономит время и деньги, позволяя автоматически получать решения со встроенным N+1 резервированием на уровне силовых модулей при нагрузках до 100 кВт».

ИБП Galaxy VS готов к использованию с программно-аппаратной платформой EcoStruxure: технический персонал заказчика может удаленно мониторить состояние ИБП из любого места, используя приложение на смартфоне.

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