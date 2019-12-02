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«Спутникс» создаст новую спутниковую платформу

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) одобрила проект «Разработка масштабируемой платформы для низкоорбитальных малых космических аппаратов (МКА) 80 – 200 кг.» (ДК «Аэронет»).

На реализацию проекта Фонд поддержки проектов НТИ предоставит на условиях софинансирования грант в размере 332 млн руб., еще 143 млн руб. будут проинвестированы в уставный капитал компании на этапе коммерциализации.

Проект, разрабатываемый компанией «Спутникс» совместно с «Российские космические системы», направлен на создание конкурентоспособной по цене и характеристикам малоразмерной универсальной спутниковой платформы, которая может быть использована для дистанционного зондирования Земли, а в перспективе – для предоставления услуг космической связи, а также в научных целях.

«Создаваемая в рамках проекта спутниковая платформа будет на уровне, а по некоторым параметрам даже превосходить лушие мировые аналоги. Это будет по-настоящему конкурентоспособный продукт на мировом рынке. В тоже время это, конечно, и большой технологический вызов для нас», - сказал генеральный директор компании «Спутникс» Владислав Иваненко.

Задача проекта – за счет разработки и производства собственных уникальных бортовых систем и унификации информационных, механических и электрических интерфейсов, достичь уменьшения массы и габаритов спутниковой платформы с сохранением функционала «больших» космических аппаратов – от 600 кг и выше. Ожидается, что масса спутников на платформе составит от 80 до 200 кг. Это позволит снизить затраты и повысить оперативность запусков аппаратов благодаря возможности работы с различными ракетоносителями в качестве попутной нагрузки.

Аппараты компании «Спутникс» составят конкуренцию лучшим мировым образцам спутников подобного класса. Потенциальные заказчики в России и за рубежом – государственные организации и частные компании. Интерес к разрабатываемой платформе уже проявили многие потенциальные клиенты. Группировки низкоорбитальных спутников, в частности, могут быть востребованы для обнаружения ледовых участков на Северном морском пути в Арктике, для мониторинга движения подвижного состава поездов и других задач.

Летные испытания космического аппарата на базе платформы для низкоорбитальных МКА 80 – 200 кг запланированы на 2024 год. Первые продажи предполагаются в 2025 году. В результате реализации проекта прогнозируется увеличение доли России на мировом рынке ДЗЗ в 2-3 раза за счет повышения доступности спутниковых данных и их экспорта на зарубежные рынки.

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