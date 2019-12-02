«Макфа» внедрила облачный сервис B2B-Center для управления справочником закупки

«Макфа» внедрила облачный сервис B2B-Center для управления справочником закупаемых товаров из 6000 позиций. «Макфа» использует справочник для проведения закупок, управления категориями товаров и складскими запасами.

C помощью сервиса «Мой справочник НСИ» компания автоматизировала управление нормативно-справочной информацией. При этом сервис стал единым каналом ввода новых позиций. Он позволяет добавлять в справочник и автоматически проверять качество данных, а также формировать комплекты товаров для проведения закупок. Также сотрудники компании «Макфа» при помощи встроенных инструментов сервиса структурировали существующие данные, очистили их от ошибок и дубликатов.

«Мы настроили интеграцию сервиса «Мой справочник НСИ» с ERP-системой заказчика. Это удобное решение: сотрудники закупочного подразделения работают в нашем интерфейсе, а вся информация в корректном формате автоматически передаётся в 1С», - сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.

Гибкость облачного решения для управления НСИ позволила настроить систему так, чтобы она отвечала потребностям бизнес-процессов компании. При этом автоматическая проверка данных при создании новых позиций минимизирует вероятность ошибок из-за человеческого фактора, что помогает оптимизировать закупки и складские запасы.