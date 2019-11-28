Торговая сеть «Верный» внедрила фронт-офисную систему Set Retail 10

Торговая сеть «Верный» ускорила кассовые операции, в том числе процесс печати чеков — до четырех раз, и увеличила пропускную способность магазинов. Снизив число сбоев на кассах в два раза, ритейлер сократил издержки на техническое обслуживание, а уменьшив размер чеков — начал экономить на чековой ленте. Добиться таких результатов помогла новая фронт-офисная система Set Retail 10. В июне она заработала во всех 755 торговых точках, охватив больше 2,8 тыс. касс.

Магазины «Верный» расположены в Центральном, Уральском, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. Крупный сетевой ритейл диктует жесткие требования к кассам: скорости, бесперебойности, стабильности и гибкости. Установленная в сети кассовая программа собственной разработки не всегда соответствовала запросам бизнеса. На смену пришло профессиональное решение для автоматизации торговли Set Retail 10.

Пилотный запуск ритейлер провел в двух московских и двух петербургских магазинах. Он продлился два месяца и завершился в январе 2019 г. Тиражирование на остальные магазины по всей России продолжалось с февраля по июнь 2019 г. В день на Set Retail переводили от девяти до 14 магазинов.

Новая фронт-офисная система работает значительно быстрее и ускоряет печать чеков: если из прошлой кассовой программы чек с десятью позициями печатался от 5 до 10 секунд, то теперь — 2,5—4 секунды. Кассовые операции стали проще, а в магазинах с высокой проходимостью значительно сократились очереди. Set Retail работает стабильно: после тиража заявок о сбоях на кассах в техподдержку поступает в два раза меньше, минимум вдвое сократилось количество «горячих» перезапусков кассовой техники.

«Верный» подключил функцию компактного чека в Set Retail 10 и теперь экономит на чековой ленте. Все чеки стали на 5 см короче. При продаже алкоголя касса совмещает QR-коды ЕГАИС и чека, уменьшая его еще на 10 см.

Благодаря гибкости Set Retail у «Верного» появилась возможность самостоятельно подключать необходимые процессинги и системы. Так, ритейлер успешно интегрировал с Set Retail внешнюю систему лояльности. Сейчас «Верный» запускает продажу лотерейных билетов «Столото». Это позволит сети привлечь больше покупателей и увеличить прибыль.

Во всех магазинах «Верный» на кассах стоят большие мониторы для покупателей. На них демонстрируется реклама и аналитика по чеку — эта возможность автоматизирована в Set Retail. Благодаря решению интерфейс дисплея стал более информативным. Покупатели обращают больше внимания на актуальные предложения, магазины — повышают выручку и средний чек.

«Set Retail не только автоматизирует кассовые операции, но и управляет операционным днем и содержит актуальные для маркетинга инструменты лояльности, с которыми удобно и легко работать. Мы “из коробки” получили все необходимые функции, в том числе воплощающие опыт других лидеров рынка. Разработчик решения — компания CSI — своевременно обновляет его под изменения законодательства: так, мы вовремя подготовились к торговле маркированным табаком. И в целом достигли всех поставленных в начале проекта бизнес-целей», — сказал Сергей Гришин, директор по продажам и управлению цепочками поставок сети «Верный».

Оценив эффективность Set Retail, ритейлер запускает и другие решения CSI: модуль редактирования и печати ценников, кассовые системные блоки и ККТ Pirit, сенсорные кассы Set Touch и мобильные кассы, сервис учета маркированных товаров Set Mark, а также рассматривает внедрение системы самообслуживания.