Сети Cisco на основе намерений используются в российской индустрии авиаперевозок

Cisco объявила о том, что ее решения в области сетей на основе намерений были применены при построении корпоративной ИТ-инфраструктуры в новом офисе S7 Group в Новосибирске. В рамках проекта впервые в России была применена архитектура Cisco DNA (Digital Network Architecture), которая позволила максимально автоматизировать процесс развертывания сети и ее дальнейшей эксплуатации. Проект был реализован при поддержке премьер-партнера Cisco в России «Искусство интеграции».

«S7 Group – одна из первых компаний в России, использовавшая Cisco DNA для цифровой трансформации своего бизнеса, однако в данный момент идут работы по внедрению и для многих других заказчиков в самых разных отраслях. Таким образом, мы уверены, что скоро эта архитектура сможет внести существенный вклад в цифровизацию российской экономики», - сказала Оксана Науменко, менеджер по работе с заказчиками в Сибирском регионе, Cisco.

Согласно внутреннему исследованию Cisco, ИТ-службы клиентов более 80% трудозатрат направляют на эксплуатацию сетей, в основном, на сбор и анализ информации для устранения неисправностей. Cisco DNA помогает отслеживать множество параметров в реальном времени и устранять проблемы до того, как жалоба поступила в отдел техподдержки. Проще говоря, эта архитектура предоставляет максимальную автоматизацию и надежность сети, ускоряет решение проблем и, в конечном счете, позволяет перенаправить ресурсы ИТ-отделов с поддержания сети на стратегическое развитие инфраструктуры.

Контроллер Cisco DNA Center, находящийся в сердце ИТ-системы S7 Group, объединяет средства сетевой виртуализации, автоматизации и аналитики. Он обеспечивает высокий уровень автоматизации в проводной и беспроводной сетях, снимая с ИТ-персонала массу рутинной работы и существенно упрощая внедрение изменений и поиск неисправностей.

«Бесперебойное функционирование корпоративных ИТ-систем – основа бизнеса S7 Group, поэтому простои, связанные с недоступностью сети, внедрением новой архитектуры и переездом в новое здание, для нас недопустимы. Этих рисков мы избежали благодаря автоматизации процессов на базе Cisco DNA. Кроме того, буквально за несколько недель удалось подготовить и развернуть сеть в новом офисе на 1,5 тыс. портов. Таким образом, Cisco DNA позволила нам существенно сократить время подготовки и переезда. Также мы надеемся на сокращение трудозатрат на дальнейшую эксплуатацию сети и в целом повышение эффективности нашей работы», - сказал Андрей Курилюк, директор по ИТ-инфраструктуре S7 Group.

Для построения ИТ-инфраструктуры в S7 Group, помимо Cisco DNA, использованы почти все архитектуры Cisco: оборудование для коммутации, маршрутизации, беспроводного доступа и продукты в области обеспечения информационной безопасности. В сетевой инфраструктуре используются беспроводные точки доступа Cisco, контроллеры Cisco 5520 Wireless Controller и инновационные высокоскоростные коммутаторы Cisco Catalyst 9300/9500. Чтобы повысить безопасность системы и личных данных, применена система управления и контроля доступом в сеть Cisco Identity Services Engine.

Высокий уровень информационной безопасности корпоративной сети S7 Group удалось обеспечить, применив новейшую технологию обнаружения инцидентов безопасности в зашифрованном трафике Cisco Encrypted Traffic Analytics, а также уже зарекомендовавшие себя концепции «сеть как сенсор» (Network-as-a-Sensor) и «сеть как средство контроля» (Network-as-Enforсer). «Сеть как сенсор» использует технологию NetFlow, способную непрерывно регистрировать все потоки данных, проходящие через маршрутизаторы, коммутаторы и беспроводные устройства Cisco. По мере развития аналитики сеть может применяться как средство контроля, оперативно передающее сведения об угрозах.