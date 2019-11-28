Nokia разработала модуль автоматизации для Integrated Operations Center на базе Tarantool

Mail.ru Group объявила о том, что Nokia разработала решение на базе Tarantool для автоматизации разработок в области промышленного интернета вещей (IIOT) в России. Это программное решение расширит возможности платформы Nokia Integrated Operations Center (IOC) и позволит ей работать с граничными облачными приложениями (Edge Cloud). Tarantool представляет собой решение с открытым исходным кодом, разработанное Mail.Ru Group для высокоскоростной обработки запросов, способное осуществлять миллионы транзакций в секунду на одном ядре простейшего commodity-сервера.

Модуль автоматизации для платформы Nokia Integrated Operations Center (IOC) на базе Tarantool был разработан совместно с инновационным подразделением лаборатории Nokia в Сколково, занимающимся прототипированием и разработкой пилотных IoT-решений для российского рынка.

Благодаря умеренным требованиям к процессору и памяти решение может работать в любой инфраструктуре, то есть не только на мощных серверах, но и на устройствах с ARM-процессорами. Высокая скорость обработки информации позволит использовать эту платформу в проектировании и внедрении решений для реализации сценариев Industry 4.0, в том числе для приложений, которые будут использоваться поверх будущих высокоскоростных сетей связи 5G, где одним из главных критериев эффективности является минимизация задержек при передаче и обработке сигнала.

Этот проект подтверждает готовность Nokia и Mail.ru Group поддерживать усилия российских предприятий в различных секторах экономики, направленные на цифровую трансформацию. Компании открыты для сотрудничества с участниками отраслевой экосистемы России и готовы осуществлять совместные проекты.

«Предоставление технологий для цифровизации предприятий - одна из наших приоритетных задач. Практики и инструменты, разработанные и испытанные в интернет-среде, могут эффективно применяться в традиционных отраслях. Так, на базе Tarantool работают большинство наших высоконагруженных сервисов, микросервисная архитектура платформы обеспечивает интеграцию данных в режиме реального времени. Уверен, что объединение усилий ведущих игроков интернет- и телеком-рынка, таких как Nokia, даст нашим заказчикам новый уровень качества», – сказал Павел Гонтарев, управляющий директор Mail.ru «Цифровые технологии».

«Мы рады сотрудничеству с компанией Mail.ru Group в рамках этого проекта и готовы совместно решать задачи, которые стоят перед российскими предприятиями на пути цифровизации. Платформа Nokia IOC с модулем на основе Tarantool позволяет эффективно использовать решения IoT для различных сценариев Industry 4.0. Рынок корпоративных предприятий, где с приходом 5G открываются огромные возможности для различных отраслей, является стратегически важным для Nokia. Компания готова оказать поддержку предприятиям в России, реализующим стратегию Industry 4.0», - отметил Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа.