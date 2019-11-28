«ЭР-Телеком» внедрил решения в области интернета вещей в АПК «Красава»

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») совместно с АПК «Красава» (Пермский край) запустили проект по цифровизации технологических процессов сельскохозяйственных предприятий на базе сети промышленного интернета вещей (IoT).

Сельскохозяйственная техника комплекса «Красава» (погрузчики, тракторы, уборочная техника и пр.) были оснащены IoT-трекерами, контролирующими местоположение транспорта. Это позволило оптимизировать передвижение транспортных средств по территории предприятия. Наличие датчиков исключило случаи нецелевого использования техники.

В зданиях агрокомплекса было реализовано решение по сбору информации с приборов учета энергоресурсов в режиме реального времени. Интеграция данных технологий позволяет не просто оптимизировать рабочие процессы, но и повысить доходность операционной деятельности предприятия.

На цистерны временного хранения продукции агрохолдинга «Красава» были установлены беспроводные IoT-датчики, контролирующие актуальные данные по объему отгруженного молока и соответствие нормам. Помимо этого, в зоне отгрузки продукции была размещена система видеонаблюдения, позволяющая в режиме онлайн отслеживать действия персонала.

По результатам первого месяца эксплуатации реализованных решений производительность предприятия увеличилась на 20%.

«Накопленный при реализации нашего совместного проекта с комплексом "Красава" опыт, позволяет "ЭР-Телеком холдингу" тиражировать его на базе малых и средних сельскохозяйственных предприятий России. Учитывая территориальную распределенность агропромышленных объектов, их удаленность от основных линий сотовых каналов связи, сельское хозяйство представляет собой очень перспективный рынок для развития именно беспроводных IoT-решений, реализуемых на базе технологии LoRaWAN», – отметил Сергей Коломбет, руководитель IoT-проектов для сельского хозяйства, «ЭР-Телеком холдинг».