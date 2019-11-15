«АйТеко» представила новые решения для цифровизации

Группа компаний «АйТеко» рассказала о стратегических трендах ИТ-рынка, технологическом стеке, на базе которого разработана линейка собственных продуктов и решений.

Заместитель генерального директора по развитию продуктовой линейки, сервисов и инвестиционной политике ГК «АйТеко» Сергей Попов обозначил ключевые направления, которые развивает группа компаний: большие данные, облачные технологии, искусственный интеллект, интегрированные коммуникации, заказная разработка ПО, блокчейн, строительство с применением информационного моделирования зданий (BIM), сети пятого поколения, а также акселерация стартапов по этим технологическим направлениям. Он подчеркнул актуальность и значимость цифровизации. «Наша задача как участника рынка формировать на базе этого стека решения и продукты, с помощью которых можно создавать новую цифровую реальность», — отметил он и представил достижения команды «АйТеко» в части разработки продуктов и решений.

В 2019 году в ГК «АйТеко» была создана единая техническая дирекция, в которой сосредоточена экспертиза всей группы по созданию ИТ-инфраструктуры любой сложности с самыми строгими требованиями к масштабированию и отказоустойчивости ИТ-систем. Компетенции и проектный опыт в области построения распределенных ЦОД, телекоммуникационных систем, мультимедийных решений и технологий обработки больших данных позволяют успешно решать весь спектр задач организаций.

Дирекция занимается технологическим сопровождением и поддержкой смежных проектов компаний в составе ГК. Руководитель дирекции Дмитрий Чиндяскин рассказал о ключевых направлениях и перспективах подразделения.

Строительная экспертиза группы компаний консолидирована в «Арбитек». Компания предоставляет услуги в качестве генерального подрядчика в проектах, включающих строительные работы, создание инженерной инфраструктуры зданий и сооружений. Генеральный директор «Арбитек» Вячеслав Тихонов остановился на проектировании с помощью BIM-технологий, которые используются в проектах компании.

Сергей Попов представил новую бизнес-единицу в составе ГК — компанию НТР («Новые телеком-решения»), занимающуюся производством телекоммуникационного оборудования, разработкой программного обеспечения для сетей связи четвертого и пятого поколений. О стандарте сетей связи 5G, применении их для цифровой трансформации предприятий говорил исполнительный директор НТР Михаил Голубев.

Направление искусственного интеллекта, за которое отвечает Центр когнитивных технологий «АйТеко», пополнилось новым решением Remote Advisor. Это система корпоративного уровня для совместной работы сотрудников, экспертов и руководителей вне зависимости от их местоположения. Использование технологии дополненной реальности позволяет устранять проблемы, получать наглядные инструкции и подсказки по операциям с оборудованием в реальном времени. Решение было впервые представлено руководителем ЦКТ Ильей Калагиным. Он также рассказал о флагманских продуктах на базе ИИ — SmartCS и SmartSel.

Корпоративный мессенджер Express, интеграцией которого занимается «АйТеко», совмещает в себе функционал обычного мессенджера и возможность использования корпоративных ресурсов. «Через мессенджер можно работать с любой корпоративной системой, в том числе с системой электронного документооборота», — сказал руководитель Департамента системных программных решений «АйТеко» Алексей Лямин. Решение проходит сертификацию ФСТЭК, добавил спикер.

«Экспоненциальный рост объемов данных, в том числе от различных цифровых устройств и датчиков, требующих реакции в режиме реального времени, выводит на первый план потребность в решениях, способных одновременно работать с различными источниками и типами данных, обеспечивая их сбор, обработку и управление данными, – сказал Алексей Заславский, директор департамента компании «Витте Консалтинг». – Платформа "Цифровой Алфавит" служит эффективным инструментом для решения такого рода задач. Она предназначена для создания отраслевых решений в интересах заказчиков, помогая им организовать управление ключевым активом предприятий в рамках цифровой экономики – данными».

Рассказывая о сути цифровой трансформации, директор по развитию бизнеса компании «Витте Консалтинг» Илья Хает пояснил журналистам, что она должна быть спланирована и реализована для каждого предприятия уникальным образом, поскольку каждая организация и каждый бизнес по-своему уникальны. «Для этого компания-интегратор и/или компания-консультант должны предлагать клиентам четкий понятный метод определения будущего состояния и варианты его достижения, а также исключительно широкий спектр решений, из которых можно создавать цифровое будущее под конкретного заказчика», – отметил Илья Хает.

В пресс-конференции приняли участие руководитель направления аутсорсинга печати «Сервионики» Наталья Ермакова и исполнительный директор «СБКлауд» Георгий Мегрелишвили. «Сегодня спектр технологических интересов компаний очень широк. Очевидно, что запросы заказчиков все чаще будут связаны с гибридными решениями и сервисами, в основе которых — разные технологии. И это хорошая новость для крупных, успешных компаний с широкой отраслевой и технологической экспертизой. Передовые облачные технологии, которые представляет "СБКлауд", и лучшие практики ИТ-аутсорсинга, накопленные в "Сервионике", – яркий пример эффективности такого подхода к построению сбалансированной системы продуктов и сервисов для современных компаний», — сказал Георгий Мегрелишвили.

Жамиля Каменева, директор по развитию бизнеса «Инновационного центра АйТеко», резидента «Сколково», рассказала не только об основном профиле компании – разработке ПО для финсектора и ритейла, но и школе разработчиков и тестировщиков, которая позволяет пополнять кадры, в том числе на стороне заказчика. Отдельное направление деятельности — работа с инновациями и стартапами. «Самый простой способ работы с инновациями – это различные программы поиска и акселерации стартапов. ИЦ АйТеко совместно с Фондом «Сколково» в 2019 провели первую программу, основанную на потребностях финансовых организаций, по поиску и развитию технологических компаний. По итогам программы 28 решений от стартапов вошли в портфолио нашей компании, существенно расширив и усилив его», – отметила она.