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«Техносерв Cloud» усовершенствует DWDM сети с помощью платформы Ekinops 360

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Техносерв Cloud» завершил модернизацию оптических сетей, используя модульную мультипротокольную DWDM платформу Ekinops 360.

Ekinops 360 — это xWDM платформа для оптических сетей следующего поколения, которая поддерживает технологии DWDM и CWDM. Данная многоцелевая платформа позволяет передавать данные со скоростью до 600 Гбит/с с выделением до 80 DWDM каналов, что способствует легкому масштабированию и адаптации системы под потребности конкретного заказчика. Возможность шифрования обеспечивает конфиденциальность при передаче данных между ЦОД заказчиков. В основе Ekinops 360 лежит передовая технология T-Chip, которая обеспечивает высокотехнологичное и экономичное функционирование оборудования (системы xWDM).

«Ekinops 360 является универсальной и высокопроизводительной платформой. Это преимущество позволит предложить нашим клиентам широкий набор высококачественных сервисов. Основными критериями, на которые мы ориентировались при выборе этой системы были: модульная конструкция платформы, позволяющая обеспечить гибкость при выборе предоставляемых сервисов, поддержка необходимого спектра протоколов и шифрования линии передачи данных, а также высокий уровень сервиса и надежности», - отметил Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».



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