DTG представил на CNews Forum 2019 платформу для построения цифрового бизнеса GRANUM

Digital Transformation Group, интегратор цифровых экосистем в группе компаний «Ланит», представил на CNews Forum 2019 технологическую платформу для построения цифрового бизнеса GRANUM. Это собственная разработка DTG, которая относится к классу Digital Business Technology Platform по классификации Gartner.

GRANUM выступает как инструмент цифровой трансформации и предлагает набор готовых компонентов для разработки, интеграции и запуска полезных для бизнеса фреймворков приложений.

Платформа создана в DTG, чтобы эффективно решать популярную в ИТ-департаментах проблему «трех монолитов»: приложений, интеграции и данных. GRANUM предполагает использование подходов и инструментов для цифровизации процессов, помогающих за счет использования микросервисной архитектуры приложений и подхода DataMesh уменьшить взаимозависимость компонентов, решить проблему сложной и длительной разработки, обрабатывать потоковые события в режиме реального времени и сохранять качество данных. В GRANUM уже представлены фреймворки для отслеживания продукции (track&trace), межкорпоративного взаимодействия, маркировки и другие решения.

Денис Реймер, вице-президент «Ланита» по цифровой трансформации, руководитель DTG: «Сегодня рынок полон новых вызовов: клиент становится все более требователен, интуитивно выбирает сервисы и продукты, лежащие в цифровом поле. Поэтому для того, чтобы быть законодателем трендов, компаниям надо уметь быстро создавать новые цифровые продукты, выводить процессы за пределы своей организации, эффективно взаимодействовать со своими партнерами, сохраняя обособленность своих процессов. На CNews Forum 2019 мы представили платформу для построения цифрового бизнеса GRANUM, которая позволяет решать эти задачи, повысить скорость изменений и качество данных, а также выстроить более доверительную среду для работы с партнерами».