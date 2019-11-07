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Начались продажи нового продукта НОТ – «МойОфис Стандартный. Стартовая версия»

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Российский разработчик программного обеспечения для коммуникаций и совместной работы с документами, компания «Новые облачные технологии», объявил о выпуске и начале продаж нового продукта «МойОфис Стандартный. Стартовая версия».

Продукт ориентирован на корпоративных заказчиков с небольшим штатом сотрудников, бонусом к пакету идет обучающий курс «Цифровая трансформация офисных коммуникаций», который может быть проведен как в очной форме, так и в виде онлайн-обучения. В состав продукта «МойОфис Стандартный. Стартовая версия» входят 80 лицензий на редакторы текстовых документов и электронных таблиц, а также средство для просмотра презентаций. Стоимость нового продукта составляет 290 тыс. руб.

Лицензии имеют срок действия один год и предполагают годовую подписку на обновления продуктов, возможность последующего продления и перехода на продукты «МойОфис» с расширенным набором компонентов.

Учебный курс «Цифровая трансформация офисных коммуникаций» по выбору заказчика может быть проведен либо в очной форме, либо в формате онлайн-курса. Очная форма предполагает 16 академических часов (два дня по восемь часов) и участие до четырех представителей от одного заказчика. Само обучение пройдет на базе партнерского учебного центра в двух городах: в Москве или Анапе. В онлайн-курсе смогут принять участие до 80 человек со стороны заказчика, длительность онлайн-курса составляет четыре академических часа (два дня по два часа).

«Приобрести продукт можно будет в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 г. Распространение продукта "МойОфис Стандартный. Стартовая версия" осуществляется через партнерскую сеть компании и дистрибьюторов Merlion, MONT и Axoft. Для авторизованных партнеров предусмотрены специальные условия вознаграждения за регистрацию сделки (рибейт). Условия специального предложения распространяются на всей территории Российской Федерации и действуют только в течение двух месяцев 2019 г.», — сказал Семен Кушнир, руководитель группы по работе с партнерами «Новых облачных технологий».

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