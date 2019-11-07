«ЭР-Телеком» внедряет SAP S/4HANA

«ЭР-Телеком холдинг» выбрал SAP S/4HANA в качестве цифровой платформы для реинжиниринга процессов компании. Внедрением необходимых технологических решений и их интеграцией в общую структуру управления холдингом будет заниматься EY.

Основная цель проекта – изменение подходов к системе управления компанией с использованием лучших мировых практик. Единая цифровая платформа позволит повысить эффективность, прозрачность и контролируемость процессов в области закупок, управления запасами, планирования, финансового учета и HR, объединив большинство поддерживающих ИТ-систем «ЭР-Телекома».

«Перед холдингом стоит задача укрепить свое лидерство на рынке и повысить эффективность бизнес-процессов в ближайшие несколько лет. Это, во многом, зависит от успешности нашей цифровизации. Платформа SAP S/4HANA как раз является тем цифровым ядром, вокруг которого мы сможем построить надежную ИТ-систему, способную поддержать устойчивое развитие бизнеса и активный рост в конкурентной и постоянно изменяющейся среде», - сказал финансовый директор «ЭР-Телеком холдинга» Леонид Сиротинин.

«Гибкость и готовность к изменениям – одна из основных черт компаний-лидеров сегодня, а «ЭР-Телеком», безусловно, из их числа. Мы много сотрудничаем по части технологического партнерства, внедрения инноваций и я уверен, что цифровая трансформация позволит компании в будущем органично сочетать традиционные бизнес-модели с самыми последними технологичными разработками, от искусственного интеллекта до нейронных сетей», - сказал Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Программа внедрения SAP S/4HANA является одним из ключевых элементов платформы, которая должна обеспечить эффективный рост доходности компании. Снижение стоимости внутренних процессов ЭР-Телеком будет лежать в основе нашего совместного подхода», - сказал Тигран Атаян, партнер EY.