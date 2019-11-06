Software AG выпустила новый коннектор для Adobe Marketo Engage

Software AG выпустила сертифицированный коннектор для платформы Adobe Marketo Engage. Этот коннектор интегрирует пользовательские решения SAP Service Cloud или SAP Sales Cloud с платформой Marketo Engage, устанавливая прямую связь между данными о клиентах и инструментами управления качеством обслуживания (CXM) Adobe.

Используя платформу webMethods.io, новый коннектор позволяет компаниям, применяющим решения SAP, получить доступ ко всем функциональным возможностям Marketo Engage, чтобы полностью согласовать продажи и маркетинг внутри организации.

Software AG помогает текущим пользователям SAP Service Cloud и SAP Sales Cloud внедрить Marketo Engage — теперь они могут осуществить интеграцию и использовать оба продукта, а данные клиентов будут связаны с маркетинговыми кампаниями B2B, потенциальными клиентами и возможностями. Такая ранее недоступная интеграция поможет организациям повысить точность данных, используемых в их кампаниях, что в конечном итоге приведет к улучшению результатов.

«В полной мере реализовать преимущества инструментов привлечения клиентов и автоматизации маркетинга можно только тогда, когда данные о клиентах, продажах и маркетинге в организации объединены и работают вместе для достижения общей цели, — сказал Джон Швейцер (John Schweitzer), директор по прибыли и член правления Software AG. — Благодаря нашей технологии webMethods.io и тесному партнерству с Adobe компании, использующие SAP Service Cloud и Sales Cloud, теперь будет иметь такую возможность».

«Наше партнерство с Software AG нацелено на объединение данных о продажах и маркетинге, кроме того, мы стараемся помочь компаниям модернизировать свои системы управления качеством обслуживания клиентов, — сказал Мэтт Томпсон (Matt Thompson), исполнительный вице-президент глобального направления операционной деятельности на местах компании Adobe. — Возможность доступа ко всем функциям B2B-маркетинга в Marketo меняет правила игры. Благодаря Software AG клиенты теперь могут быть уверены, что их кампании и инициативы в сфере B2B связаны с надежными источниками данных их организации».

webMethods.io позволяет клиентам воплощать в жизнь инновации, подключаясь к любой собственной или партнерской системе, от приложений до периферийных систем, создавая новые данные и услуги и ускоряя разработку и развертывание API-интерфейсов. Благодаря сотрудничеству с Software AG компания Adobe ускоряет и упрощает интеграцию для организаций, использующих решения SAP, а также открывает новые сегменты клиентов и возможности глобального расширения для своей платформы Marketo Engage.

Платформа Marketo Engage, являющаяся частью Adobe Marketing Cloud, предлагает предпочтительное решение для специалистов по управлению потенциальными заказчиками и B2B-маркетингу, стремящихся повысить качество обслуживания клиентов путем обеспечения их вовлеченности на всех этапах сложных циклов взаимодействия. Marketo Engage изначально поддерживает маркетинговые стратегии, ориентированные на существующих и потенциальных клиентов, и объединяет инструменты маркетинга и продаж в единое комплексное решение, предназначенное для управления персонализированным клиентским опытом, оптимизации контента и оценки бизнес-результатов по всем каналам, от рассмотрения до конверсии и далее.