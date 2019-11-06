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Software AG выпустила новый коннектор для Adobe Marketo Engage

Интеграция Бизнес-приложения Облака

Software AG выпустила сертифицированный коннектор для платформы Adobe Marketo Engage. Этот коннектор интегрирует пользовательские решения SAP Service Cloud или SAP Sales Cloud с платформой Marketo Engage, устанавливая прямую связь между данными о клиентах и инструментами управления качеством обслуживания (CXM) Adobe.

Используя платформу webMethods.io, новый коннектор позволяет компаниям, применяющим решения SAP, получить доступ ко всем функциональным возможностям Marketo Engage, чтобы полностью согласовать продажи и маркетинг внутри организации.

Software AG помогает текущим пользователям SAP Service Cloud и SAP Sales Cloud внедрить Marketo Engage — теперь они могут осуществить интеграцию и использовать оба продукта, а данные клиентов будут связаны с маркетинговыми кампаниями B2B, потенциальными клиентами и возможностями. Такая ранее недоступная интеграция поможет организациям повысить точность данных, используемых в их кампаниях, что в конечном итоге приведет к улучшению результатов.

«В полной мере реализовать преимущества инструментов привлечения клиентов и автоматизации маркетинга можно только тогда, когда данные о клиентах, продажах и маркетинге в организации объединены и работают вместе для достижения общей цели, — сказал Джон Швейцер (John Schweitzer), директор по прибыли и член правления Software AG. — Благодаря нашей технологии webMethods.io и тесному партнерству с Adobe компании, использующие SAP Service Cloud и Sales Cloud, теперь будет иметь такую возможность».

«Наше партнерство с Software AG нацелено на объединение данных о продажах и маркетинге, кроме того, мы стараемся помочь компаниям модернизировать свои системы управления качеством обслуживания клиентов, — сказал Мэтт Томпсон (Matt Thompson), исполнительный вице-президент глобального направления операционной деятельности на местах компании Adobe. — Возможность доступа ко всем функциям B2B-маркетинга в Marketo меняет правила игры. Благодаря Software AG клиенты теперь могут быть уверены, что их кампании и инициативы в сфере B2B связаны с надежными источниками данных их организации».

webMethods.io позволяет клиентам воплощать в жизнь инновации, подключаясь к любой собственной или партнерской системе, от приложений до периферийных систем, создавая новые данные и услуги и ускоряя разработку и развертывание API-интерфейсов. Благодаря сотрудничеству с Software AG компания Adobe ускоряет и упрощает интеграцию для организаций, использующих решения SAP, а также открывает новые сегменты клиентов и возможности глобального расширения для своей платформы Marketo Engage.

Платформа Marketo Engage, являющаяся частью Adobe Marketing Cloud, предлагает предпочтительное решение для специалистов по управлению потенциальными заказчиками и B2B-маркетингу, стремящихся повысить качество обслуживания клиентов путем обеспечения их вовлеченности на всех этапах сложных циклов взаимодействия. Marketo Engage изначально поддерживает маркетинговые стратегии, ориентированные на существующих и потенциальных клиентов, и объединяет инструменты маркетинга и продаж в единое комплексное решение, предназначенное для управления персонализированным клиентским опытом, оптимизации контента и оценки бизнес-результатов по всем каналам, от рассмотрения до конверсии и далее.



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