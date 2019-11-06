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ГК «Ланит» внедрила «LanDocs: Экспресс» в «Агроинновации»

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Специалисты «Ланит» внедрили систему электронного документооборота «LanDocs: Экспресс» в агропромышленной компании «Агроинновация». В рамках проекта внедрения, который продолжался всего две недели, была автоматизирована работа с электронными документами 62 сотрудников «Aгроинновации» из различных территориально-распределенных предприятий.

Проект затронул деятельность бухгалтеров, юристов, делопроизводителей, а также руководителей всех уровней, участвующих в согласовании и утверждении различной организационно-распорядительной документации. В результате использования «LanDocs: Экспресс» был обеспечен переход на безбумажный электронный документооборот с территориально-распределенными подразделениями, усилился контроль сроков и исполнительской дисциплины в работе с документами, а также появилась возможность усовершенствовать документо-ориентированные процессы компании.

«Агроинновация» объединяет четыре отраслевых направления деятельности: производство сахара, растениеводство, молочное производство и комбинат хлебопродуктов.

Решение «LanDocs: Экспресс», разработанное «Ланит», обеспечивает средним и малым предприятиям быстрый и недорогой старт работы в системе электронного документооборота.

Директор департамента систем управления документами компании «Ланит» Александр Родионов отметил: «Новое решение «LanDocs: Экспресс» не требует от заказчика больших финансовых и временных затрат на внедрение системы электронного документооборота. Развертывание, настройка и обучение пользователей происходит за несколько дней, что позволяет заказчику быстро начать работу с электронными документами».

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