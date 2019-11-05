Synology представлила Active Backup for Business 2.1

Synology Inc. выпустила обновление для Active Backup for Business — интегрированного решения для резервного копирования, которое защищает данные компании — благодаря поддержке резервного копирования виртуальных машин Microsoft Hyper-V. Пользователи с Synology NAS, которые поддерживают данное приложение, теперь могут выполнять резервное копирование неограниченного количества компьютеров под управлением Windows, физических серверов, файловых серверов и виртуальных машин, работающих на VMware и Hyper-V.

«Synology Active Backup Suite завоевал популярность среди корпоративных клиентов с момента выпуска, — сказал Дженн Йе (Jenn Yeh), менеджер по маркетингу продукции компании Synology. — Решение Active Backup for Business было скачано более 150 000 раз менее чем за год. Благодаря поддержке Hyper-V мы ещё больше стали соответствовать требованиям предприятий к резервному копированию в виртуальной среде. Мы продолжим увеличивать количество поддерживаемых платформ, чтобы предприятия могли легко и эффективно выполнять централизованное резервное копирование распределенных рабочих нагрузок, минимизируя затраты на защиту цифровых ресурсов».

Поддержка Hyper-V. Резервное копирование виртуальных машин, работающих на Microsoft Hyper-V 2016 и 2019, без установки агентов резервного копирования. Поддержка Windows Server 2019. Active Backup for Business теперь обеспечивает еще и поддержку защиты данных физического сервера последней версии Windows Server.

Инициированное событие - запуск резервного копирования для Windows PC. Задачи резервного копирования могут запускаться определенными событиями, например блокировкой экрана компьютера, загрузкой или выходом из системы, что обеспечивает защиту данных в любых рабочих сценариях.

Гибкое планирование резервного копирования. Поддержка настройки окна резервного копирования для установления доступного временного интервала для выполнения планового резервного копирования в часы минимальной нагрузки.

Упрощенное массовое развертывание для ПК под управлением Windows. Используя интеграцию с Microsoft AD и самоопределяемые параметры, администратор может устанавливать агенты на ПК и настраивать автоматический вход в систему для пользователей в фоновом режиме, упрощая тем самым массовое развертывание для предприятий.

Восстановление тома вручную на любой диск ПК или физического сервера при выполнении восстановления платформы без ОС.