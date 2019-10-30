Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast

Jabra представила российскому рынку видеокамеру Jabra PanaCast, первое по данным компании в мире интеллектуальное видео-решение plug-and-play с углом обзора 180° и разрешением Panoramic-4K. Эта иммерсивная интеллектуальная система в режиме реального времени передает панорамное изображение, охватывая всех присутствующих в помещении.

Анонсу предшествовало недавнее приобретение компании Altia Systems Inc., головной офис которой расположен в одном из городов Кремниевой долины, Купертино. В портфолио Jabra на первом месте всегда были решения, помогающие сделать бизнес более эффективным благодаря повышению концентрации, улучшению условий проведения переговоров и совместной работы. Jabra PanaCast объединяет 150-летний опыт работы Jabra со звуком и лидирующую в отрасли видеотехнологиию, чтобы создать наилучшие на сегодняшний день условия для совместной работы в небольших переговорных комнатах.

Jabra PanaCast - это интеллектуальное панорамное устройство для совместной работы с использованием видео; имеет три 13-мегапиксельных камеры, которые работают вместе как единое целое благодаря технологии встроенного процессора Jabra PanaCast Vision. Использование нескольких камер обеспечивает полный панорамный обзор на 180°, создает эффект «погружения» - ключевой элемент укрепления доверия, повышения вовлеченности и, в конечном итоге, - увеличения эффективности совместной работы. Панорамное изображение дает возможность всем участникам встречи чувствовать себя одинаково вовлеченными, создает конструктивную обстановку и способствует укреплению сотрудничества, даже если не все собрались в одном помещении.

Самые современные камеры и микрофоны Jabra PanaCast, технология «сшивания» кадров четвертого поколения и программное обеспечение Intelligent Vision работают как единое целое для обеспечения оптимального качества. Теперь любое помещение может использоваться для видеоконференций с углом охвата 180º и качеством изображения Panoramic-4K. Jabra PanaCast позволяет компаниям использовать свои переговорные с максимальной эффективностью, тогда как у традиционных камер угол охвата примерно на 40% меньше.

Встроенные технологии обнаружения людей Jabra PanaCast обеспечат возможность общесистемной бизнес-аналитики благодаря сбору точной информации об использовании и занятости помещения. Поскольку аудио-визуальные продукты (AV) и IT становятся все более и более интегрированными, растет потребность в точных данных и показателях. API-интерфейс Jabra PanaCast позволяет разработчикам и партнерам запрашивать в системе информацию в режиме реального времени, например, данные о количестве людей в комнате.

Усовершенствованный искусственный интеллект использует сверхточную нейронную сеть (CNN) для подсчета количества людей в поле зрения на расстоянии до 12 м и предоставления числовых данных, которые компании могут использовать для работы с календарем, оптимизации использования офисных площадей и управления ресурсами, или для автоматизации управления энергопотреблением объектов, таких как телевизионные мониторы, освещение, оборудование для видеоконференций и многое другое. Технология будет доступна через Jabra PanaCast API, созданный для операционной системы Windows, и может использоваться для площадей большего размера, таких как классные комнаты, аудитории и залы.

Генеральный директор Jabra Рене Свендсен-Тьюн (René Svendsen-Tune) сказал: «Создавая продукты Jabra, мы хорошо понимаем значение звука и личного общения. Выход на рынок Jabra PanaCast демонстрирует наше стремление дать компаниям возможность повышать эффективность сотрудничества и своего бизнеса в целом с помощью как звуковых, так и видео технологий. Теперь настало время убрать преграды между сотрудниками, работающими в офисах и удаленно, благодаря появлению высококачественного plug-and-play видео для небольших переговорных комнат».

Спикерфоны для конференц-связи серии Jabra Speak интегрируются с PanaCast, что позволяет еще более эффективно использовать технологии унифицированных коммуникаций, давая возможность пользователям проводить встречи, где бы они ни находились, не жертвуя при этом качеством звука. Можно с гордостью отметить уникальность технологии Jabra: всенаправленный микрофон и широкополосный звук HD Voice – обеспечивающие 360-градусный охват и улавливание звука под любым углом.

Jabra PanaCast представляет собой решение для переговорных комнат и площадок, объединяющее все ключевые компоненты для совместной работы с использованием видео. Она легко монтируется на цифровой дисплей или на стену с использованием специального крепежа. USB-соединение позволяет подключаться к любому совместимому устройству для быстрой настройки и начала видеоконференции.

Это решение совместимо с популярными облачными решениями, включая Microsoft Teams, Skype, Zoom, Cisco WebEx, Slack, Google Hangouts, Go To Meeting, Unify Circuit, Blue Jeans и другие платформы. Поэтому каждый может подключиться и начать работу «в одно касание», используя имеющиеся сервисы для совместной работы, - просто подключив устройство к USB-порту компьютера.

«Мы хотим бросить вызов рынку видео- и аудиоустройств, предложив лучшее решение в области аудио, видео и данных. И первая реакция выглядит многообещающе: пользователи сообщают о четырехкратном увеличении количества видеоконференций и сокращении их продолжительности почти на 20%», - отметил генеральный директор Jabra Рене Свендсен-Тьюн.

Простое подключение plug-and-play с помощью одного USB-кабеля, в дополнительном программном обеспечении нет необходимости. Установленный в камере процессор Jabra PanaCast Vision плавно объединяет изображения с трех камер, «сшивая» их в реальном масштабе времени и обеспечивая обзор в 180°. Иммерсивность восприятия дает ощущение «эффекта присутствия» и возможность равной вовлеченности всем участникам встречи. Спикерфоны серии Jabra Speak определяют каждый голос и обеспечивают чистое звучание. Ни одной «слепой зоны» в помещении благодаря первой в отрасли системе с тремя камерами.

Встроенное программное обеспечение Intelligent Vision позволяет камере распознавать лица и автоматически реагировать на изменение количества участников, их передвижение в переговорной, позволяя им сосредоточиться на обсуждении. Первый в отрасли интеллектуальный зум (Intelligent Zoom) автономно и непрерывно оптимизирует поле зрения, чтобы включить в кадр всех участников обсуждения.

Технология Jabra PanaCast Vivid 2.0 позволяет автоматически оптимизировать качество изображения при различных условиях освещения.

Следующий релиз API интерфейса предоставляет данные для компаний и партнеров по экосистеме для создания сервисов, которые могут помочь оптимизировать рабочие процессы, автоматизировать управление переговорными / календарями, реализовывать инициативы в области экологически чистой энергии, такие как автоматическое отключение неиспользуемого оборудования (технология «умный дом»).

Рекомендованная цена видеокамеры Jabra PanaCast составляет 1200 евро.